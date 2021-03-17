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Кэти Перри и Орландо Блум поженились – СМИ

Сегодня, 13:03

Новое фото певицы спровоцировало слухи о свадьбе

В прошлом году поклонники Орландо Блума и Кэти Перри с нетерпением ждали фото со свадебной церемонии пары в Японии, но из-за коронавируса торжество пришлось отменить. Но, новые фото певицы спровоцировали слухи о тайной свадьбе звездной пары.

Как пишет The Page Six, Кэти Перри была замечена с минималистичным золотым кольцом на безымянном пальце, которое уж очень напомнило обручальное. Представители пары отказались комментировать новость о свадьбе.

Кэти Пэрри
Кэти Пэрри
Фото: twitter.com/PageSix

Сейчас Кэти Перри и Орландо Блум отдыхают на Гавайях вместе с семьей и друзьями. Кто знает, возможно, именно там и состоялась свадебная церемония пары.

Напомним, что Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться в 2016 году, однако вскоре они расстались. Пауза оказалась недолгой – возлюбленные осознали, что не могут жить друг без друга. Предложение руки и сердца Орландо Блум сделал в 2019 году – в День святого Валентина. В августе 2020 года у пары родилась дочь.

Ранее Кэти Перри и Орландо Блум показали архивные фото с помолвки.

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Орландо Блум Кэти Перри романы звезд
Источник: twitter.com/PageSix
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