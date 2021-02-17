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Кендалл Дженнер создала собственный бренд текилы. Почему его держали в секрете и какая цена

Сегодня, 18:24

Империя выпивки Кендалл, которую полюбят поклонники

Известная американская модель, младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер выпустила собственный бренд текилы "818". Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Уже почти 4 года я путешествую, чтобы создать лучшую дегустационную текилу. После десятков слепых испытаний вкуса, поездок в ликеро-водочную фабрику, анонимного участия в мировых дегустационных конкурсах и победы", — написала модель.

Kendall (@kendalljenner)



Текилу создавали 4 года, но скрывали процесс, поэтому представляли ее анонимно на различных конкурсах. И именно ее напиток выиграл награду Best Reposado 2020 года на World Tequila Awards. Судьям понравилось в "818" землистый аромат, который намекает на пирог с пеканом, сладкий картофель и карамель.

Текила "818"
Текила "818"
Фото: instagram.com/kendalljenner

Дизайн текилы минималистичный, а назвали ее в честь города Халиско, что в Мексике. Бутылку такой текилы можно купить за 59,99 долларов.

Ассортимент "818"
Ассортимент "818"
Фото: instagram.com/kendalljenner

В арсенале бренда — три вида текилы: Blanco Tequila, Reposado Tequila и Añejo Tequila.

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Источники: Forbes , screenrant.com
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