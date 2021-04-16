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KAZKA впервые за полтора года выпустила новый сингл. Получилось очень мистично и романтично

Сегодня, 20:51

Известная украинская группа презентовала трек под названием "М'ята". Песня также вышла в NFT-формате

"М'ята" – трек KAZKA, который поможет погрузиться в мистично-романтическую атмосферу. В песне звучат несколько классических народных инструментов – варган и сопилка, которые часто звучат в других композициях группы.

По словам солистки группы, Александры Зарицкой, которая недавно разгромила битой торт, песня – главный трек будущего лета.

"Эта песня – особенная. Она о сказочной девушке и ее первой влюбленности, поэтому понравится всем, независимо от возраста. Особенно в преддверии лета, ведь трек очень свежий, под него можно растворяться в танце и новых чувствах", – рассказывает Саша.

А уже вскоре вы увидите перевоплощения Саши. В видео к песне девушка появится в неожиданном образе эльфа в компании других мифических существ.

Кстати, трек вышел не только на многих онлайн-площадках, но и в NFT-формате! NFT расшифровывается как "невзаимозаменяемый токен". Токен – это единица учета, выполняющая функцию заменителя ценных бумаг в цифровом мире.

В этом формате современные художники и артисты выпускают свои произведения искусства. KAZKA стала первой группой в Восточной Европе, которая презентовала трек у NFT-формате.

Напомним, Александру Зарицкую сравнили с Аллой Пугачевой.

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