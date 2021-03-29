"Казалось, что я умру": Jerry Heil, Кот, Melovin и другие звезды рассказали о панических атаках

От ПА страдают более 2,5% населения планеты

Согласно информации Украинского института когнитивно-поведенческой терапии, от панических атак (ПА) страдает более 2,5% населения планеты. С ними все чаще сталкиваются в современном мире, а кто-то переживать ПА начал еще в подростковом возрасте.

Украинские звезды не исключение. О пережитом опыте панических атак откровенно в программе "Зірковий шлях" рассказали Jerry Heil, Злата Огневич, Женя Кот, Melovin и другие.

Jerry Heil впервые столкнулась с повышенной тревожностью еще в школе. "Я иду, мне страшно, что на меня смотрят и у меня начинает пересыхать во рту, я начинаю плакать, меня начинает трясти. И я всегда заходила в школу с глазами на мокром месте", – признается певица.

Jerry Heil Фото: instagram.com/thejerryheil

Паническая атака у нее также случилась после поражения на Нацотборе на "Евровидение". "На 10 минут у меня сильно поднялась тревога, я еще сама была дома, без поддержки это трудно", – говорит Jerry Heil.

Панические атаки происходят без видимой причины, говорит психолог Светлана Арефния: "Опасности нет и человек начинает себе эту опасность рисовать в своей голове. И чем больше она ее рисует, тем больше она погружается в эту паническую атаку. И вы начинаете задыхаться, меняется сердцебиение".

Подобные ощущения пережил несколько месяцев назад певец Melovin. Впервые паническая атака у него случилась после эмоционально насыщенного дня.

MELOVIN Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Внезапная нехватка воздуха, сильное волнение, что сейчас должно что-то случиться! Сижу на кровати, боюсь заснуть и не открыть глаз! Казалось, что я просто схожу с ума...", – поделился переживаниями артист.

С тех пор ПА начали преследовать певца. И справиться с ними ему помогла поездка в Одессу к родным. Там он много гулял на свежем воздухе у моря и полностью наладил режим сна.

Танцор Евгений Кот признался, что полгода страдал от панических атак, которые могли случаться даже по несколько раз в день. Сначала танцор подумал, что у него больное сердце, но осознав, что причина плохого самочувствия – психологическая, Евгений начал борьбу с невротическим расстройством.

Евгений Кот

Фото: instagram.com/kot_jenya

"Я шел в больницу после срывов, к невропатологу сначала, мне прописывали какие-то успокоительные, только вот паническая атака начинается, вот берешь таблеточку рассасываешь, чтоб успокоить себя. И во время карантина, я проработала себя очень хорошо. Слушал очень много психотерапевтов", – поделился Кот.

Приступы панических атак были и у ведущего "Ранку з Україною" Анатолия Анатолича.

Ведущий Анатолий Анатолич Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"В детстве я так ночью просыпался и... как объяснить? Знаете, как панические такие атаки, это сейчас назвали современные психоаналитики. И мне казалось, что я чуть ли не по потолку хожу. То есть, пространство как-то менялось", – вспоминает ведущий.

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