Кайли Дженнер продемонстрировала пышные формы в бикини (фото)
Модель опубликовала откровенные фото
Модель Кайли Дженнер не упускает возможности продемонстрировать свою фигуру. А подписчики ждут новые фото сестры Ким Кардашьян. На этот раз молодая мама в Instagram опубликовала несколько фото в бикини.
На новых снимках Кайли Дженнер в красном бикини позирует у бассейна, демонстрируя свои формы.
Подписчики оценили новый пост модель. Стоит отметить, что он собрал больше девяти миллионов лайков.
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