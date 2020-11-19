Кайли Дженнер продемонстрировала пышные формы в бикини (фото)

Модель опубликовала откровенные фото

Модель Кайли Дженнер не упускает возможности продемонстрировать свою фигуру. А подписчики ждут новые фото сестры Ким Кардашьян. На этот раз молодая мама в Instagram опубликовала несколько фото в бикини.



На новых снимках Кайли Дженнер в красном бикини позирует у бассейна, демонстрируя свои формы.

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Подписчики оценили новый пост модель. Стоит отметить, что он собрал больше девяти миллионов лайков.

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