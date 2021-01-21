Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Катя Лель сняла НЛО на видео: "Как же давно вас не было"

Сегодня, 17:40

Лель верит в существование инопланетян и уверяет, что обладает "особым даром"

Известная российская певица Катя Лель, которая заявляла, что обладает особым даром, опубликовала видео на своей странице в Instagram, уверяя своих подписчиков, что на кадрах – НЛО. Певица, как оказалось, давно увлекается мистикой, эзотерикой, теориями заговоров и верит в то, что инопланетян не раз посещали Землю.

Ранее Лель утверждала, что пришельцы когда-то украли у нее зубы, а теперь опубликовала видео в Instagram, в описании к которому заявила, что нашу планету "покидает тьма, а свет победил". На кадрах показано, как вдали, над домами, виднеется яркое светящееся пятно.

"Как же давно вас не было", – написала Лель и добавила символ инопланетянина в описании к ролику.

(@katyalelofficial)

"Ничего не остановит того, что должно будет произойти! Это замысел Создателя! Тьма определенно покидает эту планету! Свет выиграл! Настроимся на свет своего сердца и излучаем свет в окружающее пространство. 21:21 – высоковибрационная энергия, наполняемся счастьем и энергией любви!" – пишет Лель.

Напомним, Ирина Билык призналась, что два раза видела НЛО.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
ЦРУ рассекретило документы о контактах с НЛО, но все детали закрашены (фото) ЦРУ верит в существование пришельцев - СМИ (видео) Майли Сайрус встретила НЛО: "Меня трясло пять дней"
нло инопланетяне Катя Лель
Реклама

Новости партнеров

Известный актёр стал нищим?
Известный актёр стал нищим?
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит
Евгений Кошевой отрастил волосы и усы и показал, как выглядит

Популярные статьи

Сегодня, 09:23Фаново

День объятий-2021: самые прикольные поздравления, картинки, открытки и стихи

Сегодня, 05:05Психо

Гороскоп на сегодня 21 января: Козероги смогут горы свернуть, а Водолею нужно избегать новых знакомств

Вчера, 15:03Events

Китайский Новый год-2021: дата, история и традиции праздника

Вчера, 14:24Вкусно

Украинский суперфуд – чай из шиповника: полезные свойства и рецепты

Вчера, 12:06Звездно

Скоро их будет трое: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

19 январяЗвездно

"Нужно ставить на место": молодая жена Павлика пожаловалась на невоспитанных соседей

19 январяВкусно

Как приготовить жюльен: 5 простых рецептов

19 январяВкусно

Что полезно для нашей печени, а что еще больше ее нагрузит – советует диетолог

19 январяEvents

Крещение Господне: красивые поздравления в стихах и открытках

19 январяEvents

Крещение-2021: самые сильные молитвы

19 январяФаново

Крещение Гоcподне-2021: что ни в коем случае нельзя делать 19 января

19 январяФаново

Крещение Гоcподне-2021: прикольные поздравления в прозе и открытки

19 январяПсихо

Гороскоп на 19 января: Овну нужен вечер в обнимку с любимым человеком, а у Тельцов будет день-ракета

19 январяEvents

С Крещением Господним: поздравления, стихи и красочные открытки

18 январяEvents

Поздравления с Крещением: яркие открытки, картинки, стихи и пожелания

18 январяЗвездно

Роскошная Сальма Хайек в сексуальном наряде отпраздновала 17 млн подписчиков в Instagram: фото

Новости партнеров

Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Через 19 років Ніколаєв видав несподівану правду про Корольову
Через 19 років Ніколаєв видав несподівану правду про Корольову
"Красная дорожка” инаугурации: Лучшие образы первого дня Байдена
"Красная дорожка” инаугурации: Лучшие образы первого дня Байдена
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
Катерина Ковальчук раскрыла причину ухода из сериала Крепостная
Катерина Ковальчук раскрыла причину ухода из сериала Крепостная
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Пять зодиакальных пар, которые обречены на вечное счастье
Пять зодиакальных пар, которые обречены на вечное счастье

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять