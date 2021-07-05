Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Сегодня говорят

Топ-новость

LIFE дня

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Кароль на Atlas Weeknd отказалась говорить про концерт в Одессе, с которого она ушла

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
5 июля, 18:40
Копировать ссылку
Ранее артистка покинула собственный концерт в одесском ночном клубе из-за того, что пошел дождь, который намочил всю аппаратуру
Тина Кароль отказалась комментировать скандал на концерте в Одессе
Тина Кароль отказалась комментировать скандал на концерте в Одессе / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль сегодня, 5 июля, выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend. На пресс-конференции фестиваля, общаясь с журналистами, артистка отказалась отвечать на вопрос о том, заплатили ли ей гонорар за концерт в Одессе, который она завершила раньше времени из-за поломанной аппаратуры.

Тогда Тина отказалась выступать на концерте из-за того, что дождь намочил технику. По словам артистки, на Atlas Weekend работает команда профессионалов и такое не произойдет.

От этого все застрахованы, есть крыша как минимум. На Atlas очень профессиональная команда звукорежиссеров, которая не допустит, чтобы оголенные провода лежали где-то на мокром полу. Поэтому тут нет никаких вопросов, – рассказала певица в комментарии OBOZREVATEL.

Тина Кароль
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Ранее, 26 июня, Тина Кароль выступала в одном из ночных клубов в Одессе. Артистке пришлось прервать и досрочно завершить концерт из-за того, что дождь намочил всю сцену и аппаратуру. В таких условиях Тина выступать не смогла и, извинившись перед зрителями, удалилась со сцены.

Я готовилась к нашей встрече. И меня безусловно расстраивает это звучание. Неужели нельзя взять и сделать крышу? Позор! – сказала со сцены Тина Кароль.

Ранее мы сообщали, что Тина Кароль с новым альбомом возглавила чарт ITunes в России.

Смотрите интервью Тины Кароль для "Зіркового шляху":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Больше новостей
Реклама
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Цитата дня

"Костя до такой степени скромный, интеллигентный и настолько трепетно относится к женщинам... Но чтобы каким-то образом намекать на то, что он чего-то хочет взамен на что-то... Более того, если задать вопрос самой Каролине, мне кажется, она не сможет объяснить, к чему это все ляпнула"

Валерий Меладзе певец
Больше о конфликте Меладзе и Лорак
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
01
дней
07
часов
52
минут
40
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять