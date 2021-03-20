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Канье Уэста назвали самым богатым темнокожим, но Forbes это отрицает

Сегодня, 16:13

Bloomberg оценили состояние рэпера в 6 миллиардов долларов

Похоже, Канье Уэст, который разводится с Ким Кардашьян, – самый богатый темнокожий в истории США. По крайней мере так говорят финансовые аналитики Bloomberg, которые оценивают состояние рэпера в 6 миллиардов долларов.

Однако журнал Forbes не согласен с этим. В редакции утверждают, что состояние Канье – втрое меньше (около 1,8 миллиарда долларов).

Канье Уэст
Канье Уэст
Фото: Getty Images

Forbes даже выпустили статью No, Kanye West Is Not The Richest Black Person In America — And Here’s Why ("Нет, Канье Уэст не самый богатый темнокожий в США и вот почему").

Так, по мнению Forbes, информация о миллиардах Уэста "основаны лишь на мечтах о продажах, которые еще даже не состоялись". Потому состояние рэпера едва ли составляет даже трети от суммы, названной Bloomberg.

Последние же считали не только доходы Канье, включая пакеты акций, но и гонорары за контракты Yeezy, аdidas и Gap. Сюда приплюсовали также стоимость дискографии Канье Уэста, которая оценивается в 110,5 миллионов долларов.

Ранее мы писали, что Канье Уэст получил статуэтку "Грэмми", после того как помочился на одну из своих старых.

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