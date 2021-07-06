Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Ответка Поляковой

Спецтема

Каминг-аут MELOVIN

Топ-новость

Сталлоне - 75!

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Канал М1 опубликовал видео с каминг-аутом MELOVIN, но не показал поцелуй с девушкой

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
6 июля, 17:44
Копировать ссылку
М1 обвиняют в том, что изначально поцелуй певца вырезали из эфира, а затем не показали поцелуй с девушкой
Видео с MELOVIN, который целует девушку и парня, появилось в YouTube канала М1
Видео с MELOVIN, который целует девушку и парня, появилось в YouTube канала М1 / Фото: YouTube

Надеемся, вы уже в курсе, что произошло вчера на фестивале Atlas Weekend во время выступления певца MELOVIN. Если нет, напоминаем – закончив петь Dance with the Devil, Мел совершил каминг-аут, а именно поцеловался на сцене с девушкой и с парнем.

Позднее в Instagram MELOVIN сообщил о своей бисексуальности, а канал М1 захейтил за то, что последний вырезал из своего эфира поцелуи на сцене.

Вскоре директор канала Сергей Перцев заявил, что поцелуй артиста не вырезали, а просто перфоманс заранее не утвердили с режиссером.

Через несколько часов в YouTube-аккаунте канала появилось видео с того самого выступления. Но и это не понравилось поклонникам Меловина.

MELOVIN – Dance with the Devil (ATLAS WEEKEND Friends Edition 2021)

А дело в том, что поцелуй MELOVIN с девушкой в кадр не попал, в отличие от поцелуя с парнем. В комментариях к видео пользователи пишут, что из-за скрытой части перфоманса весь его смысл теряется. Ведь, как отметил сам певец, пол человека для него не важен.

  • "Но часть перформанса вновь за кадром, смысл теряется"
  • "Выставили видео, только потому что многие люди на вас надавили. Поцелуй с Марго вырезали – почему, можно только догадываться..."
  • "То есть съемка крупным планом все же была"
  • "А где поцелуй с девушкой? Такая нарезка меняет содержание поступка. Он поцеловал сначала девушку, потом парня, и, как я понимаю, объяснил, что для него не имеет значения пол человека. Это совершенно иначе, чем считывается сейчас"

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

К слову, накануне стало известно, что MELOVIN готовил свой перфоманс с признанием несколько месяцев. Его команда также обращалась к организации KyivPride, чтобы найти парня, который согласится участвовать в каминг-ауте певца.

Ранее мы также рассказывали, какие еще звезды совершали каминг-аут во время выступления на сцене.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Поддерживаете каминг-аут MELOVIN?
Реклама
Цитата дня

"В это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины"

MELOVIN певец, композитор
Скандальное видео поцелуев MELOVIN
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
00
дней
04
часов
59
минут
26
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять