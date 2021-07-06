Канал М1 опубликовал видео с каминг-аутом MELOVIN, но не показал поцелуй с девушкой

Надеемся, вы уже в курсе, что произошло вчера на фестивале Atlas Weekend во время выступления певца MELOVIN. Если нет, напоминаем – закончив петь Dance with the Devil, Мел совершил каминг-аут, а именно поцеловался на сцене с девушкой и с парнем.
Позднее в Instagram MELOVIN сообщил о своей бисексуальности, а канал М1 захейтил за то, что последний вырезал из своего эфира поцелуи на сцене.
Вскоре директор канала Сергей Перцев заявил, что поцелуй артиста не вырезали, а просто перфоманс заранее не утвердили с режиссером.
Через несколько часов в YouTube-аккаунте канала появилось видео с того самого выступления. Но и это не понравилось поклонникам Меловина.
MELOVIN – Dance with the Devil (ATLAS WEEKEND Friends Edition 2021)
А дело в том, что поцелуй MELOVIN с девушкой в кадр не попал, в отличие от поцелуя с парнем. В комментариях к видео пользователи пишут, что из-за скрытой части перфоманса весь его смысл теряется. Ведь, как отметил сам певец, пол человека для него не важен.
- "Но часть перформанса вновь за кадром, смысл теряется"
- "Выставили видео, только потому что многие люди на вас надавили. Поцелуй с Марго вырезали – почему, можно только догадываться..."
- "То есть съемка крупным планом все же была"
- "А где поцелуй с девушкой? Такая нарезка меняет содержание поступка. Он поцеловал сначала девушку, потом парня, и, как я понимаю, объяснил, что для него не имеет значения пол человека. Это совершенно иначе, чем считывается сейчас"
К слову, накануне стало известно, что MELOVIN готовил свой перфоманс с признанием несколько месяцев. Его команда также обращалась к организации KyivPride, чтобы найти парня, который согласится участвовать в каминг-ауте певца.
Ранее мы также рассказывали, какие еще звезды совершали каминг-аут во время выступления на сцене.