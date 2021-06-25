Каменских запостила фото в постели, а фолловеры решили, что она родила

Поклонники Насти Каменских очень ждут, когда она уже забеременеет. Да и сама певица в недавнем интервью призналась, что очень хочет детей.
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В каждом втором фото NK фаны пытаются разглядеть увеличившийся живот, а на этот раз они и вовсе увидели ребенка на руках у звезды.
На новом снимке, которым Каменских поделилась в Instagram, певица лежит в постели, прикрываясь подушкой. Некоторым показалось, что это малыш.
- "На ребенка в одеяле похоже"
- "Ну наконец-то"
- "Показалось, что вы родили ребенка и держите его"
- "Если бы"
Напомним, что Настя Каменских вышла замуж за Потапа в мае 2019 года. У рэпера есть сын от брака с Ириной Горовой. У NK пока нет детей.
В недавнем интервью Каменских рассказала нам о том, какие у них отношения с Потапом и как они улаживают ссоры в семье.
Эксклюзивное интервью с Настей Каменских для "Зіркового шляху" – смотрите видео:
Ранее Настя Каменских снялась в стильной и соблазнительной фотосесии.