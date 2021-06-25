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Каменских запостила фото в постели, а фолловеры решили, что она родила

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
25 июня, 17:33
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Настя Каменских спровоцировала слухи о рождении ребенка. Певица поделилась в Instagram новым снимком, который озадачил ее поклонников
Настя Каменских спровоцировала слухи о рождении ребенка
Настя Каменских спровоцировала слухи о рождении ребенка / Фото: instagram.com/kamenskux

Поклонники Насти Каменских очень ждут, когда она уже забеременеет. Да и сама певица в недавнем интервью призналась, что очень хочет детей.

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В каждом втором фото NK фаны пытаются разглядеть увеличившийся живот, а на этот раз они и вовсе увидели ребенка на руках у звезды.

На новом снимке, которым Каменских поделилась в Instagram, певица лежит в постели, прикрываясь подушкой. Некоторым показалось, что это малыш.

  • "На ребенка в одеяле похоже"
  • "Ну наконец-то"
  • "Показалось, что вы родили ребенка и держите его"
  • "Если бы"
Скриншот: instagram.com/kamenskux

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Скриншот: instagram.com/kamenskux

Напомним, что Настя Каменских вышла замуж за Потапа в мае 2019 года. У рэпера есть сын от брака с Ириной Горовой. У NK пока нет детей.

В недавнем интервью Каменских рассказала нам о том, какие у них отношения с Потапом и как они улаживают ссоры в семье.

Эксклюзивное интервью с Настей Каменских для "Зіркового шляху" – смотрите видео:

Ранее Настя Каменских снялась в стильной и соблазнительной фотосесии.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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