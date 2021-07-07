Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Спецтема

Канны-2021

Топ-новость

WOW Ефросинина

Топ-новость

Гарри обижен

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Топ-новость

Где отдохнуть
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Камалия с дочками и отцом уехала на Голубые озера. Воссоединение семьи растрогало поклонников

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
7 июля, 20:30
Копировать ссылку
Артистка со своей семьей отправилась праздновать Ивана Купала в красочное место Черниговской области – Голубые озера. Здесь артистка провела много времени в детстве

Певица Камалия, которая ранее пришла на похороны Григория Чапкиса, впервые за долгое время показала фото с отцом. Артистка поделилась семейным кадром, сделанным во время остановки в дороге. Звезда решила устроить небольшой отдых со своими близкими в живописной местности в Украине.

На фото, опубликованном в Instagram, Камалия позирует с дочками – Мирабеллой и Арабеллой, а также отцом – Виктором Шмаренковым возле авто. Супруга артистки, Мохаммада Захура, в кадре не было, зато появился их новый член семьи – немецкая длинношерстая овчарка.

Певица Камалия с дочками, отцом и собакой уехала на Голубые озера
Певица Камалия с дочками, отцом и собакой уехала на Голубые озера / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"А мы с девчонками, папой и новым членом семьи решили махнуть к родственникам на Голубые озёра. А что вы запланировали в ночь на Ивана Купала?" – написала Камалия.

На следующий день артистка опубликовала 10-минутное видео, в котором рассказала, чем она и ее дочки занимаются во время отдыха. Пока отец девочек надувал лодку, они прокатились на тарзанке, погуляли в лесу. Также Камалия с семьей установили палатки и планируют прокатиться на катамаране.

"Здесь всегда проходило мое детство. Я летом всегда ездила сюда с родителями, с покойными бабушкой и дедушкой. Мы приезжали с палатками, отдыхали здесь, здесь еще были дикие места. Последний раз я здесь была лет десять назад", – сказала Камалия.

Камалия на Голубых озерах
Камалия на Голубых озерах / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Стоит отметить, что с отцом у Камалии были непростые отношения. В прошлом – военный летчик – Виктор Шмаренков нередко применял физическую силу по отношении к Камалии и ее маме. Из-за этого певица очень страдала в детстве, которое было наполнено стрессом и переживаниями. Именно Камалия и стала инициатором развода родителей – после этого она не общалась с отцом около десяти лет. Сам же Виктор страдал от проблем с алкоголем.

Недавно их отношения начали налаживаться, когда Камалия узнала о том, что отец в тяжелом состоянии. Вскоре певица приобрела для отца квартиру в Чернигове и теперь они чаще проводят время как семья.

Смотрите в сюжете удивительную историю любви Камалии и Мохаммада:

Ранее Камалия вакцинировалась от COVID-19 и рассказала о своем самочувствии.

Копировать ссылку
Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Заведи будильник
6 - 18 июля

Стартовал 74-й Каннский кинофестиваль

Красная дорожка: самые стильные гости
Цитата дня

Еще до появления Меган было много разговоров о том, что Гарри не нравились некоторые моменты. Он все больше разочаровывался в своей второстепенной роли, особенно после того, как дети Уильяма и Кейт "скинули" его вниз по иерархии престолонаследников

Камилла Томини королевский эксперт
Узнать больше о королевской семье
Белла Хадид на красной дорожке Канн-2021
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?
Последние новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять