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Ему бы исполнилось 83. Каким был Владимир Высоцкий

Сегодня, 14:32

Мы собрали самые любопытные биографические факты из жизни Высоцкого

Сегодня, 25 января, исполняется 83 года со дня рождения Владимира Высоцкого - актера, поэта и певца. Его имя уже более полвека знает половина нашей страны, фильмы с Высоцким многие пересматривали не один раз, а биография описана и переписана в книгах.

Но ничто лучше не расскажет об авторе, чем его песни. Мы решили узнать самые интересные факты из жизни Высоцкого, а также поделиться лучшими его стихами и песнями.

Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий
Фото: kino-teatr.ru

Детство и юность

Володя Высоцкий родился в Москве в большой коммунальной квартире на 1-й Мещанской улице. Его отец был родом из Киева, полковник и ветеран Великой Отечественной войны. Мама работала переводчиком-референтом. Его сознательное детство прошло в Германии, куда он уехал с отцом после развода родителей.

Вернувшись из Германии, Высоцкий поселился на Большом Каретном переулке в центре Москвы со второй женой отца. Тогда и начался период "блатной" романтики – Владимир "закрутил роман" с гитарой, которая и стала его верной спутницей на всю жизнь.

Потом Высоцкий поступил в Школу-студию при МХАТе на актерское отделение. После окончания МХАТа Высоцкий работал в театре имени Пушкина. После он перешел в Театр миниатюр. Играл там в эпизодах, массовке. "Свой" же театр Владимир нашел в 1964 году – Театр на Таганке. Здесь он проработал до самой смерти.

"Блатной" и лирический Высоцкий

Своим кумиром Высоцкий всегда считал Булата Окуджаву. Он посвятит ему "Песню о Правде и Лжи". Но первые свои песни он написал в 60-х. Его "блатная" "Татуировочка" считается первой. В 1965 году певец написал свою знаменитую песню "Подводная лодка", которая, по заявлению его друга Игоря Кохановского, ознаменовала окончание творческой юности поэта. Владимир Высоцкий написал множество песен к кинофильмам, в которых снимался.

Также он принимал активное участие в создании кинолент. Его песни звучат в таких фильмах, как "Вертикаль", "Бегство мистера Мак-Кинли", "Опасные гастроли", "Я родом из детства" и других.

Репертуар Владимира Высоцкого состоит из более 600 песен и 200 стихов, которые до сих пор остаются популярными и не теряют актуальности. На его концерты приходило огромное количество людей. Он заряжал всех своей энергетикой, искренностью, его песни были близки почти всем слоям общества и не оставляли никого равнодушным. Он для всех был "своим человеком".

При жизни артиста было выпущено всего 7 мини-альбомов по 4 песни, а также где-то 11 пластинок со сборниками песен разных исполнителей, на которых были записаны и его композиции, в основном саундтреки к фильмам. Не забудутся и его "Райские яблоки", "Кони привередливые".

Владимир Высоцкий в кино

Высоцкий в конце 60-х годов много снимался. Он работал над фильмами "Короткие встречи", "Интервенция", "Служили два товарища", "Хозяин тайги", "Опасные гастроли". Он стал настоящим кумиром, но он стал неугоден советской власти. Высоцкого часто не утверждали на роли, а песни не допускались на радио.

Уже в 70-е годы Высоцкий снимался реже. Но все же на экранах можно было услышать его песни и песни на его стихи: в драме "Сыновья уходят в бой", фильмах "Контрабанда" и "Одиножды один", драме "72 градуса ниже нуля". Были и роли в кино: "Плохой хороший человек", "Сказ про то, как царь Петр Арапа женил". В театре на Таганке Высоцкому то достаются главные роли, то его выгоняют с работы за пьянку.

Владимир Высоцкий в фильме "Служили два товарища"
Владимир Высоцкий в фильме "Служили два товарища"
Фото: kino-teatr.ru

Глеб Высоцкий и Володька Жеглов

Самую значительную роль Владимир Высоцкий сыграл в 1979 году. Это был Глеб Жеглов в сериале "Место встречи изменить нельзя". Это была и самая любимая роль актера. Там же он попробовал себя и как режиссер, когда Говорухин срочно уезжал. После выхода киноленты Высоцкий стал настоящим кумиром.

Жены и музы Высоцкого

На первом курсе Владимир познакомился со студенткой Изой Жуковой. Она стала его первой женой, они поженились весной 1960 года.

Через год Высоцкий на съемках фильма познакомился с актрисой Людмилой Абрамовой. Она стала его второй женой и родила Высоцкому двоих детей – Аркадия и Никиту. В 1968 году они развелись.

Третьей супругой Владимира Высоцкого стала актриса Марина Влади (Марина-Катрин Владимировна Полякова-Байдарова). Она появилась в жизни артиста в 1967 году. Владимир влюбился в нее после фильма "Колдунья". Смотрел ленту несколько раз в день и мечтал об актрисе многие годы. Именно ей он посвятил большую часть любовной лирики. Чего стоят его "вечные 07".

Перед чарами Владимира не смогла устоять Лариса Лужина, с которой Высоцкий познакомился на съемках фильма "Вертикаль". Именно ей он посвятил песню "Она была в Париже".

Любовная история Владимира Высоцкого и Татьяны Иваненко (Женька из фильма "А зори здесь тихие") была, наверное, самой болезненной. Татьяна родила от Высоцкого дочь Настю, которой он при жизни очень помогал. Отношения длились и после того, как Высоцкий был с Мариной Влади.

Своей последней любовью сам Высоцкий называл Оксану Афанасьеву. Когда они познакомились – ей было 18, а ему – 40. Многие писали, что он хотел просить у Влади развод, чтобы жениться на Оксане, а может, и обвенчаться.

Смерть Владимира Высоцкого

Умер Высоцкий 25 июля 1980 года в 4:10 утра в своей московской квартире. В это время в Москве проходили летние Олимпийские игры, поэтому были напечатаны всего лишь две статьи о смерти артиста. Над окошком театральной кассы было вывешено объявление: "Умер актер Владимир Высоцкий". Актер похоронен на Ваганьковском кладбище. Казалось, на кладбище пришла вся Москва, люди собирались у театра, чтобы проститься со своим кумиром.

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Источник: Сегодня
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