Эксклюзив

Как живут знаменитые рокеры The Rasmus? Мы вышли в Zoom с лидером группы. Эксклюзив

Лаури Юлёнен рассказал о финском роке, вакцинации, выступлениях в Украине, участниках "Евровидения-2021" в Финляндии и многом другом в эксклюзивном интервью

The Rasmus рассказали о пандемии, новой песне и финском роке Фото: пресс-служба

Пандемия жестко ударила по многим сферам, включая и музыкальную индустрию. Но есть те, кто нашел в этом нелегком периоде и позитивные моменты. Один из таких людей – лидер легендарной финской рок-группы The Rasmus Лаури Юлёнен.

Life Сегодня созвонились с Лаури и он рассказал нам, как на музыкантов повлияла пандемия, что он помнит об Украине, что думает об участниках "Евровидения-2021" от Финляндии, почему в его стране так много крутых рокеров и о многом другом.

А вот и позитивный "пандемический" опыт: во время карантина Лаури удалось записать песни в самых неожиданных местах – например, на парковке в машине (что даже прохожие оглядывались и не понимали, почему этот мужчина кричит в своем авто), в кинотеатре, дома – где угодно! Вот такие они, музыканты, изобретательные.

"Знаете, это почти как война. Мы столкнулись с очень тяжелыми вещами. Поэтому нужно просто продолжать жить, двигаться дальше", – уверен музыкант.

Лаури Юлёнен из The Rasmus сравнил пандемию с войной Фото: Сегодня

Со своими коллегами по группе во время жесткого карантина и закрытых границ Лаури, который проживает на Гавайях, разлучился на 14 месяцев!

"Мы могли видеться только онлайн. Эти ребята – мои лучшие друзья, братья. Мы поняли, что у нас есть наше дело, наша группа – The Rasmus, большая история, и мы должны сохранить это все, писать новые песни и никогда не сдаваться", – говорит Лаури.

На тот момент, когда мы общались с Лаури, он уже находился в Финляндии в течение трех недель и успел повидаться со всеми остальными членами The Rasmus.

"Сделали крутую фотосессию в Хельсинки, – делится Лаури. – У нас был замечательный фотограф, дым-машина. Весь процесс длился до двух часов ночи! Дым, кстати, пах не очень приятно – чем-то горелым. А так как все это происходило посреди города, люди часто выходили на балкон, чтобы посмотреть, что же там горит (смеется). Один парень вышел и сказал, что у его жены день рождения и попросил нас спеть. Мы начали петь как можно громче: (исполняет песню Happy Birthday на финском. – Ред.)".

Участники The Rasmus расстались на 14 месяцев Фото: instagram.com/lauriylonenofficial

В общем, ребята весело провели время. Лаури признается – очень скучал по коллегам. Но для того, чтобы с Гавайев прилететь в родную Финляндию, да и вообще свободно путешествовать по миру, нужны меры – и вы уже догадались, какие. Мы поинтересовались у артиста, как он относится к вакцинации.

"Я вакцинировался, уже получил обе дозы вакцины. К счастью, как раз до вылета в Финляндию. Ситуация с COVID-19 на Гавайях довольно хорошая. Очень хочется, чтобы все границы мира снова были открыты. Верю в науку и надеюсь, что ситуация вскоре улучшится. Не верю в теорию заговора, мол, с вакциной нам вводят "чипы" для контроля людей", – улыбается Лаури.

Лаури Юлёнен из The Rasmus вакцинировался от COVID-19 Фото: Сегодня

Пандемия оставила многих людей без работы, кто-то уже успел сменить сферу деятельности. Нам стало интересно – чем бы занимался Лаури, если бы ему пришлось отказаться от музыки. Обычно музыканты отвечают на такой вопрос примерно так: "Да вы что! Никогда не променяю музыку ни на что" или "Не знаю". А вот ответ Лаури был интересным и довольно неожиданным.

"Мне нравится дизайн. Думаю, я бы создал бренд одежды. Но музыка все-таки забирает большую часть моей креативной энергии – обычно я должен сфокусироваться на каком-то деле, завершить его, а потом перейти к другому. Возможно, однажды у меня будет цветочный магазин, где можно будет купить разные домашние растения. Когда мне было лет 17, я купил маленькое дерево. Позже я все время возил его с собой, куда бы ни переезжал. Потом его высота достигла примерно четырех с половиной метров – после переезда на Гавайи пришлось оставить дерево у друзей", – объясняет Юлёнен.

Но мечты о магазине с растениями музыкант пока не спешит воплощать в реальность и фокусируется на музыке. Недавно у The Rasmus вышла довольно лирическая песня – Bones. В комментариях под треком на YouTube многие пишут: "The Rasmus уже не те, не бунтари" и "Куда делся их мощный рок?"

По словам Лаури, это "песня-карма". Музыкант верит в судьбу, а во время пандемии у него было много времени, чтобы поразмыслить над такими вещами и подумать о всех поступках, которые он совершал в жизни.

"Быть музыкантом – это уже означает быть бунтарем".

"Думал о том, как я относился к людям и как это повлияет на меня в будущем. Все, что мы делаем, влияет на то, что произойдет", – уверен Лаури.

Но все же – неужели The Rasmus перестали быть бунтарями?

"Знаете, быть музыкантом – это уже означает быть бунтарем. Люди до сих пор иногда говорят мне: "Когда ты уже найдешь нормальную работу?" Но я не собираюсь меняться. Многие понятия не имеют, сколько времени и усилий требуется для создания музыки. Песни The Rasmus всегда узнаваемы – у них есть что-то общее, какие-то песни более "лайтовые", другие – более мощные. Но эта песня – лишь первая из нового альбома, где будут и более тяжелые треки, и все они вас удивят", – уверяет Лаури.

Лаури Юлёнен верит в карму Фото: instagram.com/lauriylonenofficial

С приходом пандемии многие музыканты, звукоинженеры, осветители и другие теперь не просто бунтари, они – бойцы, воины, выжившие (лучше всего это описывает английское слово survivor). Музыкальная индустрия страдает от отсутствия концертов и мероприятий. Но надо на что-то жить?

Кому-то удается проводить концерты, мир потихоньку просыпается и избавляется от ограничений, но есть те, кому это, к несчастью, не под силу. Тяжелая ситуация в музиндустрии, которую почти никак не поддерживает правительство, как оказалось, возникла не только в Украине, но и в Финляндии.

Лаури Юлёнен Фото: instagram.com/lauriylonenofficial

"От правительства поддержки нет. И это полный отстой! Потому что многие думают, что музыкант – это не работа, просто на гитаре побренчать…Но это, скажу вам, лучшая работа в мире! У меня все хорошо, есть некоторые сбережения, но есть много молодых артистов, и среди моих друзей, кто играет пару концертов в месяц – этого хватает на то, чтобы заплатить за квартиру и на еду", – отмечает Лаури.

Говоря о молодых группах, мы не смогли не поинтересоваться у Лаури, что он думает о выступлении финской рок-группы Blind Channel на "Евровидении-2021". Оказалось, что музыкант не просто гордится ребятами, он решил создать с ними коллаборацию! Слушаем!

Стало интересно: почему в Финляндии так много крутых рок-музыкантов? The Rasmus, HIM, Apocalyptica, а теперь еще и Blind Channel!

По словам Лаури, в его родной стране очень развито среднее образование – в финских школах дети активно изучают не только точные науки, но и музыку. У учащихся есть возможность выбрать любой инструмент и уже к выпускному отыграть крутой концерт на школьной сцене!

"Свой первый концерт The Rasmus сыграли в школе, на Рождество. Так и началась наша история", – вспоминает Лаури.

И сейчас музыкант очень воодушевлен тем, что рок-музыка продолжает находить отклик в сердцах многих слушателей. Точно так же, как и песни The Rasmus до сих любят и слушают во всем мире. В том числе и в Украине.

Говоря об Украине, Лаури вспоминает гостеприимность и шумную публику, но больше всего музыканту пришлась по душе наша еда!

"Мы очень любим поесть! Ну, и выпить (смеется). Каждый раз, когда мы приезжаем в Украину, из аэропорта нас сразу везут в местный ресторан, где на столах уже стоит множество крутых блюд", – говорит Лаури.

Одно из самых ярких воспоминаний артиста – это Одесса. Тогда The Rasmus провели в "жемчужине у моря" целую неделю.

"Организаторы сказали нам: можете оставаться тут всю неделю. Помню множество крутых баров и ресторанов. Мы отыграли замечательные концерты. Особенно круто было выступать на пляже под звездами", – поделился Юлёнен.

В следующем году у всех поклонников The Rasmus будет возможность снова оторваться под любимые треки на их концерте. В 2022 году группа планирует отправиться в большой тур!

"Мы очень рады снова вернуться в тур, потому что это лучшее, что может быть", – сказал Лаури.

Надеемся, что все планы осуществятся и ждем The Rasmus в Украине!

Напомним, Onuka и ДахаБраха впервые записали совместный трек.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться