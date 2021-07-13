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Как выглядит младший сын Ирины Билык. Экс-супруг певицы показал редкие совместные кадры

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
13 июля, 14:36
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Экс-супруг украинской певицы Ирины Билык Аслан Ахмадовым у себя в Instagram показал встречу с их пятилетним сыном Табризом
Экс-супруг Ирины Билык встретился с сыном
Экс-супруг Ирины Билык встретился с сыном / Фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/aslanahmadov

В апреле этого года популярная певица Ирина Билык рассказала, что разводится со своим супругом профессиональным фотографом и режиссером Асланом Ахмадовым. Причиной расставания певица назвала расстояние. Она призналась, что они редко видится с супругом – он живет в Москве. Впервые за долгое время Аслан приехал в Киев и опубликовал у себя в InstaStories видео с сыном Табризом.

Младший сын Ирины Билык рассказал папе о своих желаниях. Он признался, что хочет на рыбалку, покататься на велосипеде и посетить один из ТРЦ Киева.

Экс-супруг Ирины Билык впервые за долгое время встретился с сыном Табризом
Экс-супруг Ирины Билык впервые за долгое время встретился с сыном Табризом / Фото: instagram.com/aslanahmadov

Младший сын Ирины Билык – Табриз
Младший сын Ирины Билык – Табриз / Фото: instagram.com/aslanahmadov

Ранее в одном из своих интервью Ирина Билык рассказывала, что Аслан как раз должен приехать летом в Украину, чтобы оформить развод.

"Аслан приедет в Украину летом и будет развод. Аслан очень хороший папа. И мы разводимся не потому, что что-то плохо между нами. Просто мы не можем видеться: локдауны, самолеты", – призналась певица.

Напомним, Ирина Билык и Аслан Ахмадов некоторое время скрывали свои отношения и заявили о них публично в 2015 году, когда у них родился сын Табриз. Ребенка родила суррогатная мать.

Смотрите эксклюзивное интервью Ирины Билык для программы"Зірковий шлях":

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

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