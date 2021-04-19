Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как украинские звезды соблюдают пост: опыт Оли Цибульской, Александра Пономарева и Тони Матвиенко

Сегодня, 17:45

Постная еда может быть вкусной и полезной, главное – в это время особенно тщательно следить за состоянием своего здоровья

Уже более месяца продолжается Великий пост – это самый строгий и самый длинный пост в году. Оказывается, некоторые звезды украинского шоу-бизнеса постятся уже несколько десятков лет подряд, даже несмотря на плотный график и постоянные командировки.

Лилия Ребрик и Григорий Герман в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказали, кто из артистов едва не испортил здоровье во время поста, а кто в это время полностью отказывается от острых слов.

Какие украинские звезды постятся – смотрите видео:

Кто из украинских звезд соблюдает Великий пост

Певец Александр Пономарев уже более 20 лет соблюдает пост.

"Чувствую, что мне становится лучше на душе. Даже не анализируя какие-то духовные вещи, как-то делал это подсознательно", – рассказал Александр Пономарев в программе "Ранок з Україною".

А вот у DJ NANA был не совсем положительный опыт поста. Впервые артистка постилась 14 лет назад. И тогда чуть не испортила свое здоровье. Признается – очень похудела, так как ела только сухарики и пила воду. Но на следующий год певица тщательно подготовилась к посту и теперь из года в год соблюдает правила и в еде, и в жизни.

Певица Оля Цибульская именно духовное очищение считает основным во время поста.

"В пост главное – не есть друг друга. Поэтому стараюсь не срываться, не говорить каких-то перченых слов. Что касается еды – тоже придерживаюсь сбалансированного питания", – отметила Оля Цибульская в эфире телеканала "Украина".

Как украинские звезды соблюдают пост
Как украинские звезды соблюдают пост
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кто из украинских звезд не соблюдает пост и почему?

Но некоторые звезды так любят поесть, что как бы ни старались, не могут поститься! Певицу Тоню Матвиенко с детства родители приучали к посту, даже заставляли его придерживаться.

"Они делали мне какую-то тушеную морковь с луком, с капустой. Или были бутерброды. Но у меня были такие друзья, которые с удовольствием меняли этот бутерброд на колбаску, – рассказала Тоня Матвиенко. – Уже когда стала артисткой, пыталась поститься, но это сложно. Ведь в дорогах проблема – где тебе поесть постные блюда".

Читайте также:
"Не ешьте друг друга": Александр Пономарев объяснил, почему постится 20 лет подряд

По такой ​​же причине не постится и певец Позитив.

"Помню, что Потап придерживался поста. Но мне кажется, артисты и те, кто много путешествуют, могут не поститься", – отметил Позитив.

Однако опытные в этом вопросе артисты уверяют – поститься можно вкусно и с пользой, главное – в это время особенно тщательно следить за состоянием своего здоровья.

А чтобы все было хорошо не только со здоровьем, а и вашим кошельком – обратите внимание, что в Украине уже действуют новые штрафы для пешеходов и даже велосипедистов. Влогер-пенсионер Дед Панч все выяснил и рассказал в новом выпуске ютуб-шоу:

Ранее мы писали про календарь питания на весь период Великого поста-2021.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Готовим постные дрожжевые блины: пошаговый рецепт Самые вкусные картофельные зразы с грибами - рецепт Рецепт на Благовещение - пирог с рыбной начинкой 5 постных салатов, которые понравятся самым требовательным
еда звезды пост Великий пост
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание

Популярные статьи

Сегодня, 13:16Фаново

Когда Вальпургиева ночь в 2021 году: дата и главные приметы

Сегодня, 11:07Звездно

Лариса Долина показала себя без фотошопа и нарвалась на критику: Хирург явно поработал

Сегодня, 10:45Вкусно

Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока

Сегодня, 10:38Events

Вербная неделя-2021: милые картинки и добрые поздравления

Сегодня, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 19 апреля для всех знаков зодиака: Весы, побудьте наедине с собой!

Вчера, 14:43Звездно

Галкин показал роскошный подарок Пугачевой от Лободы: Это невероятно!

Вчера, 11:31Звездно

Оля, что с глазами? Полякову без макияжа засыпали вопросами о ботоксе и операциях

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 05:29Психо

Гороскоп на сегодня 18 апреля для всех знаков зодиака: Овен станет секс-гигантом!

17 апреляEvents

Как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке: два простых лайфхака

17 апреляЗвездно

Слезы Чарльза и воссоединение Уильяма и Гарри: как прошла церемония прощания с принцем Филиппом

17 апреляNo Stress

Как выбрать вкусное игристое вино – советы сомелье

17 апреляЗвездно

Ей не может быть 47! Виктория Бекхэм восхитила идеальной фигурой в свой день рождения (фото)

17 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 17 апреля для всех знаков зодиака: Водолеи, у вас день для интимных экспериментов!

17 апреляЗвездно

Холостяк-11: кто покинул проект в седьмом выпуске

16 апреляEvents

Как избавиться от сорняков: ТОП-8 надежных лайфхаков

Новости партнеров

ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Как коронавирус изменил рынок труда в Украине
Как коронавирус изменил рынок труда в Украине
Незамінний цинк: навіщо він потрібен організму і де міститься
Незамінний цинк: навіщо він потрібен організму і де міститься
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Назван список самых опасных для здоровья овощей и фруктов
Назван список самых опасных для здоровья овощей и фруктов
Как в феврале выглядит Токовский водопад: красивые места
Как в феврале выглядит Токовский водопад: красивые места
Офисная хандра: к каким болезням может привести сидячая работа
Офисная хандра: к каким болезням может привести сидячая работа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять