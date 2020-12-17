Как сейчас выглядят двойняшки Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой – фото

Двойняшкам вчера исполнилось три года

Знаменитая 39-летняя теннисистка и жена певца Энрике Иглесиаса Анна Курникова поделилась в Instagram редким фото двойняшек Николаса и Люси.

Анна опубликовала фото в честь дня рождения детей. Двойняшкам знаменитой пары исполнилось три года. На фото Люси и Николас показаны крупным планом, чтобы подписчики смогли оценить, насколько они подросли.

Николас – сын Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса Фото: instagram.com/annakournikova

Люси – дочка Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса Фото: instagram.com/annakournikova

Поклонники оценили фото и оставили много комплиментов. "Боже, какие красивые дети! У такой пары не могло быть по-другому!"; "Анечка, вы такая умничка! Выражаю восхищение вашей семьей! Вы необыкновенные", "Два милых совершенства!", – написали подписчики.

Напомним, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже 19 лет. У пары трое детей – двойняшки Николас и Люси и дочка Мэри, которая родилась в этом году.

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