Как сейчас выглядят двойняшки Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой – фото
Двойняшкам вчера исполнилось три года
Знаменитая 39-летняя теннисистка и жена певца Энрике Иглесиаса Анна Курникова поделилась в Instagram редким фото двойняшек Николаса и Люси.
Анна опубликовала фото в честь дня рождения детей. Двойняшкам знаменитой пары исполнилось три года. На фото Люси и Николас показаны крупным планом, чтобы подписчики смогли оценить, насколько они подросли.
Поклонники оценили фото и оставили много комплиментов. "Боже, какие красивые дети! У такой пары не могло быть по-другому!"; "Анечка, вы такая умничка! Выражаю восхищение вашей семьей! Вы необыкновенные", "Два милых совершенства!", – написали подписчики.
Напомним, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже 19 лет. У пары трое детей – двойняшки Николас и Люси и дочка Мэри, которая родилась в этом году.
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