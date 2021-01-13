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Как сейчас выглядит сын онкобольной Анастасии Заворотнюк – фото

Сегодня, 12:15

Дочь актрисы опубликовала фото брата

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк регулярно отвечает на вопросы подписчиков в Instagram, а также рассказывает о здоровье своей мамы. А вот сын звезды "Моей прекрасной няни" Майкл редкий гость в соцсетях, но старшая сестра решила это исправить. Анна опубликовала новое фото брата.

В Instagram подписчики поинтересовались, как окончил школу Майкл. Дочь Заворотнюк ответила, что не знает и поделилась фото

"Это одному Майклу известно", – написала Анна.

Майкл родился в браке Анастасии Заворотнюк с предпринимателем Дмитрием Стрюковым. Ему сейчас 20 лет. Он учится в МГИМО. Сестра Майкла рассказывала, что он очень любит музыку, сам ее пишет, прекрасно играет на гитаре и сочиняет стихотворения.

На страничке Майкла в Instagram есть несколько видео.

@mike_zavorotnyuk

@mike_zavorotnyuk

Напомним, недавно дочь Анастасии Заворотнюк показала свою новую квартиру в Москве.

Ранее звезда сериала "Моя прекрасная няня" рассказала, почему перестала общаться с Заворотнюк.

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