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Долгожданное возвращение: как сейчас выглядит 86-летняя Софи Лорен (фото,видео)

Сегодня, 18:50

Впервые за десять лет актриса снялась в новом фильме

13 ноября на Netflix состоялась премьера экранизации романа Ромена Гари "Вся жизнь впереди", в котором главную роль сыграла легендарная итальянская актриса Софи Лорен. За десять лет это первая роль актрисы.

В фильме актриса перевоплотилась в еврейку, пережившую Холокост. По сюжету она зарабатывает на жизнь, воспитывая детей в приюте. Однажды на пороге приюта появляется сенегальский сирота Момо, который помогает главное героине справиться с ее прошлым.

Отмечается, что ради этой роли актриса примерила седой парик, почти отказалась от косметики, и согласилась на грим, который подчеркнул морщины.

Софи Лорен
Софи Лорен
Фото: instagram.com/netflix

Софи Лорен
Софи Лорен
Фото: instagram.com/netflix

Софи Лорен
Софи Лорен
Фото: Instagram

В интервью Entertainment Weekly актриса рассказала, почему так долго не появлялась на экране: "Мне хотелось поработать над каким-нибудь интересным и сложным проектом,но таких не было".

Смотрите трейлер фильма "Вся жизнь впереди" с Софи Лорен:

Ранее мы рассказывали, что Мадонна поделилась своим детским фото.

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Софи Лорен
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