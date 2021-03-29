Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сейчас выглядит 14-летняя дочь покойной Юлии Началовой: фото

Сегодня, 14:09

В Сети появились новые фото Веры Алдониной

После смерти Юлии Началовой внимание журналистов было приковано к дочери артистки Веры. Близкие певицы старалась оградить дочь певицы от внимания прессы. Но спустя несколько лет Вера все чаще стала выходить в свет и появляться в поле зрения СМИ.

В Instagram близкая подруга Юлии Началовой и опубликовала новые фото наследницы певицы. На фото дочь артистки предстала в пудровом длинном платье и нюдовых босоножках.

Дочь Юлии Началовой – Вера Алдонина
Дочь Юлии Началовой – Вера Алдонина
Фото: instagram.com/isaeva.anya/

Дочь Юлии Началовой – Вера Алдонина
Дочь Юлии Началовой – Вера Алдонина
Фото: instagram.com/isaeva.anya/

Также на днях Вера стала гостьей передачи, посвященной ее крестной Ларисе Долине. Она рассказала, что певица всегда готова ей помочь и поддержать, дарит подарки и постоянно на связи с ней.

Дочь Юлии Началовой – Вера Алдонина
Дочь Юлии Началовой – Вера Алдонина
Фото: Скриншот из YouTube

Сейчас Вере Алдониной 14 лет. Она занимается музыкой. Лариса Долина не исключила, что ее крестница может пойти по стопам своей звездной мамы Юлии Началовой и стать певицей.

Ранее мы рассказывали, что дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Реклама

Новости партнеров

Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Ольга Сумская о жизни ее старшей дочки в России
Ольга Сумская о жизни ее старшей дочки в России

Популярные статьи

Сегодня, 13:56Фаново

День смеха: откуда появился праздник и какую историю имеет 1 апреля

Сегодня, 10:29Вкусно

Как приготовить постный майонез: 5 простых рецептов

Сегодня, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 29 марта для всех знаков зодиака: Козероги, жгите!

Вчера, 19:02Звездно

"Захотелось перемен": Регина Тодоренко сделала трендовую стрижку впервые за 23 года

Вчера, 14:29Звездно

Супругу Петросяна сравнили со старухой Шапокляк: ответ звезды

Вчера, 09:30Звездно

"Поздравьте меня": бывший Анастасии Заворотнюк женился во второй раз

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 28 марта – 3 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 05:05Events

28 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

27 мартаEvents

Песах-2021: яркие открытки и картинки с еврейской Пасхой

27 мартаЗвездно

LOBODA подает в суд на пластического хирурга: что говорит врач (видео)

27 мартаФаново

Песах-2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

27 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 27 марта: Овен будет бодрячком, а Тельцов ждут знакомства и общение

27 мартаEvents

27 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

26 мартаЗвездно

"Холостяк-11": кто покинул проект в четвертом выпуске

26 мартаЗвездно

Участницу "Холостяка" и победительницу конкурса красоты обвинили в эскорте. Она подала в суд

26 мартаФаново

Что означает еврейская Пасха Песах: история праздника

Новости партнеров

56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус
Як зрозуміти, що ви непомітно перехворіли на коронавірус
Доказано вранье Меган Маркл Опре Уинфри
Доказано вранье Меган Маркл Опре Уинфри
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять