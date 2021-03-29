Как сейчас выглядит 14-летняя дочь покойной Юлии Началовой: фото

В Сети появились новые фото Веры Алдониной

После смерти Юлии Началовой внимание журналистов было приковано к дочери артистки Веры. Близкие певицы старалась оградить дочь певицы от внимания прессы. Но спустя несколько лет Вера все чаще стала выходить в свет и появляться в поле зрения СМИ.

В Instagram близкая подруга Юлии Началовой и опубликовала новые фото наследницы певицы. На фото дочь артистки предстала в пудровом длинном платье и нюдовых босоножках.

Дочь Юлии Началовой – Вера Алдонина Фото: instagram.com/isaeva.anya/

Дочь Юлии Началовой – Вера Алдонина Фото: instagram.com/isaeva.anya/

Также на днях Вера стала гостьей передачи, посвященной ее крестной Ларисе Долине. Она рассказала, что певица всегда готова ей помочь и поддержать, дарит подарки и постоянно на связи с ней.

Дочь Юлии Началовой – Вера Алдонина Фото: Скриншот из YouTube

Сейчас Вере Алдониной 14 лет. Она занимается музыкой. Лариса Долина не исключила, что ее крестница может пойти по стопам своей звездной мамы Юлии Началовой и стать певицей.

Ранее мы рассказывали, что дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться