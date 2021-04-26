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Как Сергей Лазановский покорил "Голос країни-11": что известно о победителе

Сегодня, 12:19

В этом году победителем вокального талант-шоу стал участник команды Нади Дорофеевой – Сергей Лазановский. Рассказываем, что известно о нем

Победителем одиннадцатого сезона проекта "Голос країни" стал 25-летний Сергей Лазановский. Он получит квартиру в Киеве и возможность выступить на музыкальном фестивале Atlas Weekend в этом году.

Принять участие в талант-шоу он мечтал давно, но решился попробовать силы только в этом сезоне. Рассказываем историю успеха актера из Ивано-Франковска, которому удалось осуществить свою мечту.

Сергей родился в селе Попельники Ивано-Франковской области. Любовь к музыке привили ему мама, которая всегда верила в талант сына.

Сергей Лазановский
Сергей Лазановский
Фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi/

Мало кто знает, но победитель "Голосу країни" мог стать фармацевтом. Однако, когда пришло время поступать в медицинский – Сергей решил прислушаться к своему внутреннему голосу и подал документы в Институт искусства, на кафедру сценического мастерства.

Как он признался в одном из своих интервью, близкие сначала не одобрили такой его выбор. Особенно бабушка, которая видела внука фармацевтом. Когда же на первых курсах Лазановский стал подрабатывать ведущим на свадьбах, то бабушка приняла выбор внука и успокоилась, что все-таки заработок есть.

Сергей Лазановский
Сергей Лазановский
Фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi/

После окончания учебы Сергей получил работу в Ивано-Франковском драматическом театре. Также был телеведущим на телеканале UA:Карпати. Параллельно преподавал на музыкальной кафедре в Университете Короля Даниила, работал преподавателем телекласса и иногда подрабатывал ведущим праздников.

Сергей давно мечтал стать участником "Голосу країни" и в этом сезоне решил попробовать свои силы. Он успешно прошел все кастинги и хотел попасть в команду Тины Кароль. Но как признался в одном из своих интервью, что так как он выступал в последний день "слепых прослушиваний", то все места в команде Тины были заняты. Первой к нему повернулась Надя Дорофеева, поэтому он выбрал именно ее.

Сергей Лазановский и Надя Дорофеева
Сергей Лазановский и Надя Дорофеева
Фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi/

О своем выборе Сергей не пожалел.

"Я почувствовал большое тепло и любовь от нее, поэтому мой выбор был однозначным. Об этом не пожалел ни разу! Это тренер, о котором реально можно мечтать", – сказал Лазановский.

Стоит отметить, что Сергей ранее выбыл из шоу на этапе нокаутов, однако, согласно новым правилам, зрители могли проголосовать за возвращение любого выбывшего участника из шоу. Вокалисту повезло, и он не просто вернулся на проект, но и стал его победителем!

Предлагаем посмотреть лучшие выступления победителя "Голосу країни-11":

Сергей Лазановский — You Are The Reason

DOROFEEVA feat Лазановський Сергей — "Два кольори"

Сергей Лазановский — "Черемшина"

Сергей Лазановський — "Люди"

Ранее мы рассказывали, что Тина Кароль ушла из "Голосу країни".

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Источник: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi/
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