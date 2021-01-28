Как менялся звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд: самые интересные факты к 40-летию актера

Сегодня, 28 января празднует день рождения знаменитый актер

Кажется, будто совсем недавно вышла полюбившаяся зрителям кинотрилогия "Властелин колец", но сегодня исполнителю роли Фродо Беггинса, Эладже Вуду исполняется уже 40 лет. Сыгравший смелого и доброго хоббита из Шира, на плечи которого выпало бремя кольца, американский актер Элайджа Вуд прославился на весь мир. Многие сравнивают Элайджу с другим известным актером – Дэниелом Рэдклиффом, ведь они оба получили популярность в юном возрасте.

Если вам интересно узнать об Элайдже Вуде чуть больше, мы собрали самые занимательные факты о его жизни и покажем, как он менялся на протяжении своей карьеры.

Элайджа Вуд Фото: Pinterest, themoviedb.org, youtube.com

С детства Элайджу Вуда родители водили на кастинги. И вот уже в 8-летнем возрасте юный актер снялся в одной из сцен популярного фильма "Назад в будущее 2".

Элайджа Вуд в фильме "Назад в будущее 2" Фото: Pinterest

После этого всего за один год, в 1990-м, Элайджа Вуд снялся в четырех фильмах. Правда, тогда это были еще эпизодические или второстепенные роли. Но уже в 1993 году вышел фильм "Приключения Гека Финна", где Элайджа сыграл главную роль – Гекльберри Финна, а персонажа Тома Сойера вообще в сюжете не было.

Элайджа Вуд в фильме "Приключения Гека Финна" Фото: themoviedb.org

За пару лет до "Властелина колец", когда Элайдже Вуду было 17 лет, он снялся в научно-фантастическом молодежном фильме ужасов "Факультет". Как раз во время съемок этого фильма Элайджа Вуд услышал о "Властелине колец". Актер сразу решил, что это лучший шанс в его жизни и записал для режиссера Питера Джексона свои актерские пробы на видео.

"Факультет" Фото: Pinterest

Элайджа Вуд обошел 150 актеров, включая популярного Джейка Джилленхола, и получил свою желанную роль Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец".

Элайджа Вуд в фильме "Властелин колец" Фото: Pinterest

Примечательно, что на съемках прикрепление протезов к стопам Элайджи Вуда занимали намного больше времени, чем у остальных актеров. Кроме того, актеру их приходилось повторно прикреплять много раз – клей стирался из-за потения во процессе съемок.

Элайджа Вуд на съемках "Властелина колец" Фото: twitter.com/ActualFrodo

После "Властелина колец" Элайджа Вуд начал неожиданно появляться в разных известных фильмах не в главных ролях. Например, в "Вечном сиянии чистого разума" с Джимом Керри и Кейт Уинслет. Но Элайджа тоже не потерялся в этом фильме и сыграл героя, который стирает неприятные воспоминания из памяти людей.

"Вечное сияние чистого разума" Фото: www.amazon.com

После ролей добрых, отважных и хороших парней, Элайджа Вуд попробовал себя в роли злодея.

Элайджа Вуд в фильме "Город грехов" Фото: Pinterest

А в прошлом году Элайджа Вуд впервые стал отцом – у актера с его возлюбленной Метте-Мари Конгсвед родился сын.

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