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Как менялся звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд: самые интересные факты к 40-летию актера

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Кажется, будто совсем недавно вышла полюбившаяся зрителям кинотрилогия "Властелин колец", но сегодня исполнителю роли Фродо Беггинса, Эладже Вуду исполняется уже 40 лет. Сыгравший смелого и доброго хоббита из Шира, на плечи которого выпало бремя кольца, американский актер Элайджа Вуд прославился на весь мир. Многие сравнивают Элайджу с другим известным актером – Дэниелом Рэдклиффом, ведь они оба получили популярность в юном возрасте.

Если вам интересно узнать об Элайдже Вуде чуть больше, мы собрали самые занимательные факты о его жизни и покажем, как он менялся на протяжении своей карьеры.

Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Фото: Pinterest, themoviedb.org, youtube.com

С детства Элайджу Вуда родители водили на кастинги. И вот уже в 8-летнем возрасте юный актер снялся в одной из сцен популярного фильма "Назад в будущее 2".

Элайджа Вуд в фильме "Назад в будущее 2"
Элайджа Вуд в фильме "Назад в будущее 2"
Фото: Pinterest

После этого всего за один год, в 1990-м, Элайджа Вуд снялся в четырех фильмах. Правда, тогда это были еще эпизодические или второстепенные роли. Но уже в 1993 году вышел фильм "Приключения Гека Финна", где Элайджа сыграл главную роль – Гекльберри Финна, а персонажа Тома Сойера вообще в сюжете не было.

Элайджа Вуд в фильме "Приключения Гека Финна"
Элайджа Вуд в фильме "Приключения Гека Финна"
Фото: themoviedb.org

За пару лет до "Властелина колец", когда Элайдже Вуду было 17 лет, он снялся в научно-фантастическом молодежном фильме ужасов "Факультет". Как раз во время съемок этого фильма Элайджа Вуд услышал о "Властелине колец". Актер сразу решил, что это лучший шанс в его жизни и записал для режиссера Питера Джексона свои актерские пробы на видео.

"Факультет"
"Факультет"
Фото: Pinterest

Элайджа Вуд обошел 150 актеров, включая популярного Джейка Джилленхола, и получил свою желанную роль Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец".

Элайджа Вуд в фильме "Властелин колец"
Элайджа Вуд в фильме "Властелин колец"
Фото: Pinterest

Примечательно, что на съемках прикрепление протезов к стопам Элайджи Вуда занимали намного больше времени, чем у остальных актеров. Кроме того, актеру их приходилось повторно прикреплять много раз – клей стирался из-за потения во процессе съемок.

Элайджа Вуд на съемках "Властелина колец"
Элайджа Вуд на съемках "Властелина колец"
Фото: twitter.com/ActualFrodo

После "Властелина колец" Элайджа Вуд начал неожиданно появляться в разных известных фильмах не в главных ролях. Например, в "Вечном сиянии чистого разума" с Джимом Керри и Кейт Уинслет. Но Элайджа тоже не потерялся в этом фильме и сыграл героя, который стирает неприятные воспоминания из памяти людей.

"Вечное сияние чистого разума"
"Вечное сияние чистого разума"
Фото: www.amazon.com

После ролей добрых, отважных и хороших парней, Элайджа Вуд попробовал себя в роли злодея.

Элайджа Вуд в фильме "Город грехов"
Элайджа Вуд в фильме "Город грехов"
Фото: Pinterest

А в прошлом году Элайджа Вуд впервые стал отцом – у актера с его возлюбленной Метте-Мари Конгсвед родился сын.

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