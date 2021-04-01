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Ольга Фреймут показала, как матерится, когда злится (видео)

Сегодня, 17:08

Телеведущая назвала три своих самых часто употребляемых ругательства

Телеведущая и гуру этикета Ольга Фреймут, дочь которой похвасталась британским паспортом, рассказала о своих любимых матерных словах.

Как известно, телеведущая ярая приверженница этикета и часто делится полезными советами с подписчиками. Вот и в этот раз, Ольга Фреймут устроила интерактив в Instastories и ответила на волнующие фоловеров вопросы. Одним из таких был вопрос о трех любимых матерных словах телеведущей. И оказалось, что они у нее есть.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
Фото: instagram.com/freimutolia

"Уважаемая", так говорю, или "зараза". Но когда нужно четко высказать мысль, донести ее, когда гнев переполняет, тогда это матерное слово на букву "б". Делаю это, желательно, когда никто не слышит. Иногда лучше материться, чем быть подлым человеком", – ответила Ольга Фреймут.

Ольга Фреймут о любимых матерных словах
Видео: instagram.com/freimutolia

Также у телеведущей спросили, куда девать салфетку, если нужно высморкаться за столом. На это Ольга ответила, что за столом вообще не принято высмаркиваться.

"Если уже так случилось, что нужно почистить нос, тогда делаем это, а потом встаем из-за стола, идем в уборную, моем руки и возвращаемся без салфетки", – добавила телеведущая.

Ранее Ольга Фреймут сменила имидж, распрощавшись с золотыми локонами.

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