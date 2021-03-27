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Как легко адаптироваться к летнему времени: советы телеведущих "Сегодня"

Сегодня, 12:08

В ночь с субботы на воскресенье Украина перейдет на летнее время

В ночь с субботы на воскресенье, 28 марта, Украина традиционно перейдет на летнее время. Нам придется адаптироваться к новым временным изменениям и просыпаться на час раньше.

Популярные ведущие новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Анна Панова и Виталий Школьный поделились своим опытом, как привыкают к переводу стрелок часов и остаются при этом в бодром настроении и отличном самочувствии.

Так, телеведущая Анна Панова советует накануне хорошо высыпаться, начинать утро со спорта или любимых физических активностей, и отказаться от вредных привычек, которые пагубно влияют на организм.

Телеведущая Анна Панова
Фото: телеканал "Украина"

"Чтобы уменьшить негативное влияние на самочувствие, советую раньше ложиться спать, воздержавшись от алкоголя, шумных развлечений и просмотра боевиков, которые перевозбуждают мозг. Также не стоит листать ленты соцсетей на ночь и поздно ужинать. Утром – врачи советуют проветривания и легкую зарядку. Я, конечно, советую и практикую йогу. Возможно, украинцы переходят на летнее время в последний раз. Лично я вижу в этом как минимум свой плюс: вечер дольше будет светлым, и это прекрасно", – отметила телезвезда.

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Ведущий Виталий Школьный также придерживается нескольких собственных рекомендаций, которые смело можно брать на заметку.

Телеведущий Виталий Школьный
Фото: телеканал "Украина"

"Чтобы не заметить отсутствие дополнительного часа сна, в ночь на воскресенье отправляюсь спать как можно раньше. На следующий день не планирую важных дел и встреч, чтобы вовсе не смотреть на часы. Совсем сладким переход на летнее время окажется, если ожидаете вот-вот чего-то особенного или запланирована желанная встреча. Переведя стрелки, она станет ближе. Наконец, чтобы переход вовсе не заметить, в субботу стоит отказаться от продуктов с кофеином и на день бросить курить. Тогда-то биологический ритм окажется в безопасности", – рассказал Виталий Школьный.

Что украинцы думают о переводе времени, смотрите в новом выпуске YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь".

Ранее мы рассказывали, как перейти на летнее время максимально безболезненно для организма.

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