Как Киркорова могут лишить Народного артиста: объясняет продюсер

Минкультуры Украины внесло российского певца в перечень угрожающих нацбезопасности лиц. Теперь его могут лишить звания Народного артиста

Филипп Киркоров / Фото: Скриншот из YouTube

В 2008 году Филиппа Киркорова, который теперь является угрозой нацбезопасности Украины, наградили званием Народного артиста Украины как продюсера Ани Лорак, которая прошла в финал "Евровидения". Министр культуры Украины говорит, что лишить Киркорова этого звания можно, но как это будет происходить – неизвестно.

Алгоритм объяснил музыкальный продюсер Владимир Бебешко. В комментарии "Сегодня" он рассказал, что нужно делать для того, чтобы Киркоров больше не носил звание "народного" в Украине.

"Нужно, чтобы СБУ подала в суд на него (Киркорова. – прим. ред), что он нарушил закон, потом суд решил снять с него звание Народного артиста Украины и потом лишить его возможность въезжать", – поделился своим мнением Бебешко.

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Напомним, что Филиппа Киркорова внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Артист уже успел записать видеообращение и заявить, что он гордится тем, что теперь находится в черном списке.

Певец дал несколько концертов в украинском оккупированном Крыму, называя его российским. Он также попал в базу "Миротворца", так как неоднократно в своих интервью поддерживал оккупацию Крыма, рассказывал, как любит там отдыхать.

Ранее мы сообщали, что Филипп Киркоров еще в 2015 году предвидел, что его внесут в черный список в Украине. Тогда артист заявил, что будет гордиться этим.