Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как и за сколько отдыхают украинские звезды в Карпатах во время локдауна

Сегодня, 19:00

Мы узнали, как знаменитости проводят время в отпуске

Время праздничных отпусков уже почти завершилось. На Новый год и Рождество многие представители украинского шоу-бизнеса улетели загорать на Мальдивы, ОАЭ и другие теплые страны, но есть и те, кто остался дома, в Украине, и решил отдохнуть в Карпатах.

Несмотря на то, что с 8 января во Украине введен жесткий локдаун, некоторые украинские знаменитости все равно нашли способ устроить себе релакс-уикенд на Западной Украине.

Мы узнали, где сейчас находятся звезды и сколько стоит их отдых.

Ольга Сумская

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская показала отдых с супругом и младшей дочерью в Буковеле. Оттуда народная артистка Украины опубликовала много фото и видео.

(Чтобы просмотреть все фото и видео, листайте вправо)

(@olgasumska)

На видео Сумская также продемонстрировала толпу в очереди на лыжную трассу. Мало кто из отдыхающих придерживался норм безопасности во время пандемии.

Фото: instagram.com/olgasumska

Чуть позже Ольга опубликовала фото из Яремче. Ольга остановилась в отеле с системой all inclusive, где, к примеру, номер premium plus с балконом для двоих стоит около 5 000 грн/сутки в непраздничный период и почти 9000 грн/сутки в период новогодних праздников.

Фото: instagram.com/olgasumska

Камалия

Камалия и ее муж-миллиардер Моххамад Захур устроили отпуск с дочками в Буковеле. Артистка уже поделилась несколькими кадрами в Instagram.

"Благодаря коронавирусу, когда для многих закрыты другие горнолыжные курорты (в Альпах, например), мы решили посетить Буковель и были приятно удивлены уровнем предоставляемых услуг. Это еще не Европа, но не очень далеко", – делится своими впечатлениями Камалия.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия выбрала один из местных комплексов отдыха с коттеджами, где есть SPA, бассейны, детские площадки и тренажерный зал. Цена за коттедж с двумя спальнями в праздничный сезон – 9800 грн/ночь.

Фото: westhills.com.ua

Тарас Цымбалюк

Украинский актер и участник "Танців з зірками" Тарас Цымбалюк со своей невестой отправился в Трускавец. Пара остановилась на одной из местных баз отдыха. Мы выяснили, что цена стандартного номера – от 1150 грн/ночь, цена за большой коттедж – от 4050 грн/ночь.

Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Вера Кекелия

Певица и ведущая Вера Кекелия посетила с супругом и маленьким сыном Яремче. Семья забралась на гору Маковицу.

"Гора Маковица. Сегодня мы с Ваней покорили первую вершину! Навряд ли он ее, конечно, запомнил, так как проспал всё восхождение у папы на плечах;) зато родители в восторге", – подписала фото Вера в Instagram.

Фото: instagram.com/kekeliavera

Напомним, Олю Полякову раскритиковали за отдых на Мальдивах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Полякова дома, а Сумская в Яремче: как украинские звезды празднуют Рождество "Виталик, а давай поиграем в животных": Козловский заскочил на пальму в одних плавках Камалия, Андре Тан, Алена Винницкая: на чем звезды экономят из-за карантина
Камалия Ольга Сумская Вера Кекелия отдых звезд
Реклама

Новости партнеров

Классический винегрет готовят только так! Рецепт
Классический винегрет готовят только так! Рецепт
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 07:30Fun

Старый Новый год-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 07:00Fun

Обрезание Господне: история, традиции праздника, что нельзя делать в этот день

Вчера, 23:13Fun

Поздравления со старым Новым годом-2021: прикольные СМС, стихи и картинки

Вчера, 21:00Fun

Старый Новый год-2021: красивые поздравления в прозе, открытки и картинки

Вчера, 18:05Шоу-бизнес

Александр Эллерт рассказал, был ли секс на "Холостячке"

Вчера, 17:05Психология

Подборка красивых щедривок на старый Новый год

Вчера, 15:56Fun

Поздравления со старым Новым годом-2021: яркие открытки, пожелания и стихи

Вчера, 13:45Эксклюзив

Андрея Данилко заметили в России. Мы выяснили, так ли это

Вчера, 08:52Fun

"Щедрик, щедрик, щедрівочка": текст песни и история

12 январяEvents

Гадания на старый Новый год-2021: ТОП-7 способов

12 январяEvents

Старый Новый год: дата, история, традиции и приметы

12 январяFun

Популярные посевалки на старый Новый год-2021

12 январяEvents

Лучшие щедривки для детей на украинском языке на старый Новый год

12 январяFood

Оригинальные угощения на старый Новый год: рецепты с фото

12 январяFood

Тесто для вареников на старый Новый год: рецепты на молоке, кефире и воде

11 январяFun

Лучшие гадания на старый Новый год: как и когда гадают

Новости партнеров

Как вкусно приготовить картошку с грибами
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Легкий і приємний. Як приготувати паштет з курячої печінки
Легкий і приємний. Як приготувати паштет з курячої печінки
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять