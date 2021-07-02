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К певице МакSим хотят привести священника – СМИ

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
2 июля, 09:47
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Артистка находится в коме в тяжелом состоянии. Ее поклонники хотят, чтобы МакSим соборовал священник, но тот отказывается
Состояние МакSим не улучшается
Состояние МакSим не улучшается / Фото: instagram.com/maksimartist

Практически каждый день СМИ пишут о том, что певица МакSим находится в тяжелом состоянии, которое постоянно ухудшается. Недавно появилась информация о том, что налоговая заблокировала счета исполнительницы, но PR-менеджер Яна Богушевская опровергла появившиеся слухи.

Теперь же стало известно, что из-за тяжелого состояния МакSим многие ее поклонники настаивают на проведении соборования. Это специальный обряд для исцеления души и тела человека.

Но духовник певицы – настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области отец Лука отказался это делать.

"Если человек не церковный, в церкви не бывал, не исповедовался, не причащался, тогда находящуюся в состоянии без сознания не соборуют. Это достаточно устоявшееся правило", — цитирует слова священника "Пятый канал".

У певицы МакSим почти полностью поражены легкие
У певицы МакSим почти полностью поражены легкие / Фото: instagram.com/maksimartist

По его словам, человек, будучи в сознании, должен сам выразить согласие на участие в священном таинстве.

Помимо прочего, для соборования необходимо подготовиться заранее, сам человек должен перед этим исповедоваться, а его близкие – молиться.

Певица МакSим попала в больницу сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее она вышла на сцену.

Сообщалось, что у певицы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния звезды и что теперь поражение легких составляет 75%.

Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что директор МакSим попросила фанатов не доставать ее расспросами о состоянии певицы.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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