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Известный американский актер погиб в авиакатастрофе. Мы знаем его по роли Тарзана

Сегодня, 07:31

Самолет упал в озеро в штате Теннесси. Кроме актера и его супруги погибли еще пять человек

Погиб актер Джо Лара
Погиб актер Джо Лара
Фото: News.com.au

Известный американский актер и звезда сериала "Тарзан: Героические приключения" Джо Лара погиб в авиакатастрофе вместе со своей женой – Гвен Шамблин.

Лайнер Cessna C501, летевший во Флориду, по неизвестным пока причинам упал в озеро у Нэшвилла в штате Теннесси. Кроме Джо и Гвен погибли еще пять человек.

Об этом сообщает издание News.com.au.

Аварийные службы возле озера, где потерпел крушение самолет
Фото: Supplied

Обломки разбросало на почти километр во все стороны. Спасатели заявили, что погибли семь человек, и "живых больше не ищут".

58-летний Джозеф Лара родился в Сан-Диего 2 октября 1962. Удачно начал карьеру модели, но охотно взялся и за исполнение главной роли в фильме "Тарзан на Манхэттене" 1989 года, которая и сделала его знаменитым.

Затем Лара снялся в нескольких боевиках (например, "Американский киборг: Стальной воин" и "Операция отряда "Дельта") и популярных сериалах "Спасатели Малибу" (1993), "Тарзан: Героические приключения" (1996 – 1997) и "Конан" (1998).

В 2002 решил уйти из кино, чтобы развиваться как певец и музыкант в стиле кантри. В 2018 женился на Гвен Шамблин. У него есть дочь от предыдущего брака.

Напомним, ранее мы писали о самых страшных катастрофах – пять громких авиакрушений.

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