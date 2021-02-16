Известная украинская певица рассказала о неприятностях с банком: "Проверяют до сих пор"

Артистка не может пройти процесс идентификации ее личности

Известная украинская певица Мария Бурмака рассказала в Instagram об инциденте, который у нее произошел с одним из банков – артистка не может получит карту.

Для того, чтобы стать клиентом банка необходимо пройти процесс идентификации, однако певице это не удалось.

"Из жизни звезд. Позавчера решила сделать себе удобную карточку одного банка, ранее не пользовалась его услугами, пластиковую и виртуальную. Прошла авторизацию – указано было: сделайте селфи и селфи с паспортом. Ответ: "Ваши данные совпадают с данными одного публичного лица, нам нужна проверка". Проверяют до сих пор", – пишет Бурмака.

Мария Бурмака Фото: instagram.com/mariaburmaka

В комментариях на это сразу же отреагировали ее поклонники: "Ха-ха, ничего себе, интересная история", "Вот, что значит признание", "Конфуз".

Ранее мы рассказывали, кто из знаменитостей брал большие кредиты в банке. Мы также делились шокирующими историями звезд, которых кинули на деньги.

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