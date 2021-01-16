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Иванка Трамп разозлила отца, приняв приглашение на инаугурацию Байдена

Сегодня, 09:36

Сам Дональд отказался присутствовать на инаугурации нового президента США

Иванка Трамп, которая была советницей своего отца Дональда Трампа приняла приглашение от Джо Байдена и будет присутствовать на его инаугурации 20 января. Это решение разозлило Дональда Трампа, который поссорился со своей дочерью, пишет The Mirror.

В результате президентства Дональда Трампа погибло много людей. Пострадала и его собственная семья, которая стала изгоями в элитных кругах, пишут западные СМИ.

Теперь же Иванка пошла против своего отца, приняв приглашение его соперника.

Напомним, что в начале января Дональд Трамп написал в своей аккаунте в Twitter, что не намерен присутствовать на инаугурации нового президента.

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