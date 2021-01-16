Иванка Трамп разозлила отца, приняв приглашение на инаугурацию Байдена

Сам Дональд отказался присутствовать на инаугурации нового президента США

Иванка Трамп, которая была советницей своего отца Дональда Трампа приняла приглашение от Джо Байдена и будет присутствовать на его инаугурации 20 января. Это решение разозлило Дональда Трампа, который поссорился со своей дочерью, пишет The Mirror.

В результате президентства Дональда Трампа погибло много людей. Пострадала и его собственная семья, которая стала изгоями в элитных кругах, пишут западные СМИ.

Теперь же Иванка пошла против своего отца, приняв приглашение его соперника.

Напомним, что в начале января Дональд Трамп написал в своей аккаунте в Twitter, что не намерен присутствовать на инаугурации нового президента.

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