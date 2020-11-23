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Иван Дорн выступил в полуфинале "Танців з зірками" (видео)

Сегодня, 16:35

Певец спел песню "Ренессанс"

Полуфинал "Танці з зірками" выдался насыщенным и разнообразным. Пока одни обсуждали танцы Юрия Горбунова и Тины Кароль, другие же радовались выступлению специального гостя – Ивана Дорна. На звездном паркете он исполнил свою песню "Ренессанс"

Его объявили как автора, продюсера и новатора и отметили, что его музыка опережает музыкальные тенденции.



Выступление зрители оценили и не пожалели комментариев. "У меня мурашки всегда от этой песни!", "Обожаю эту песню Боже какой он шикарный", "Чувственный Ваня, неординарный", "Иван невероятный", – написали под выступлением. Поклонники добавили, что не против бы были увидеть Ивана Дорна в новом сезоне "Танців з зірками".

Ранее мы писали, как прошел полуфинал "Танців з зірками".

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Иван Дорн Танці з зірками
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