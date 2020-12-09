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Иван Дорн написал музыку для новых серий "Ну, погоди!"

Сегодня, 12:45

В новой версии мультика будет современная музыка

2020 год не перестает удивлять. "Союзмультфильм" готовит перезапуск мультфильма "Ну, погоди!", а музыку для новой версии написал Иван Дорн. Об этом в интервью телеканалу НТВ рассказала председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

В современной версии должны звучать модные песни, считают в "Союзмультфильме".

Иван Дорн
Иван Дорн
Фото: instagram.com/dorn_ivan

"Музыку для серий "Ну, погоди!" написал Иван Дорн. Он не блогер, но это совсем современная музыкальная культура", – рассказала Юлиана Слащева.

Озвучат современных Зайца и Волка российские юмористы – Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев. Уже известно, как будут выглядеть любимые персонажи детства в новой версии. У нового Зайца будет стильная прическа, штаны с подкатами и смарт-часы. А современного Волка в новой версии одели в майку, спортивные штаны и кроссовки.

Юлиана Слащева отметила, что мультфильм сделают не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии.

Как сообщает ТАСС премьера новых серий "Ну, погоди!" состоится зимой 2020 года.

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