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Иван Дорн эпатажно позировал с российскими звездами на красной дорожке в Каннах (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
12 июля, 20:30
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Украинский певец Иван Дорн отправился на Каннский кинофестиваль презентовать фильм "Петровы в гриппе". Вместе с российскими звездами артист позировал на красной дорожке
Чулпан Хаматова, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Иван Дорн, Юрий Борисов, Юрий Колокольников
Чулпан Хаматова, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Иван Дорн, Юрий Борисов, Юрий Колокольников / Фото: Getty Images, instagram.com/dorn_ivan

Певец Иван Дорн, из-за сотрудничества с которым пострадал магазин, вместе с известными российскими актерами презентует картину режиссера Кирилла Серебренникова в Каннах. Украинский артист сыграл в фильме не главную роль, однако сцена с его участием длится 18 минут непрерывно.

Исполнители главных ролей, среди которых Илья Стюарт, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Семен Серзин, Юрий Борисов и Чулпан Хаматова, позировали вместе с Иваном Дорном на красной дорожке в эффектных позах.

Иван Дорн с российскими звездами на Каннском кинофестивале
Иван Дорн с российскими звездами на Каннском кинофестивале / Фото: Getty Images

При этом автор киноленты посетить престижный кинофестиваль не смог – Кириллу Серебренникову запрещено покидать пределы России до июня 2023 года. Дело в том, что еще в 2017 году против режиссера завели уголовное дело – тогда его обвинили в мошенничестве.

Поэтому Иван Дорн и другие актеры надели фирменные значки с изображением режиссера, поддерживая его таким образом.

Юрий Колокольников (слева) и Иван Дорн (справа) надел булавку с портретом режиссера Кирилла Серебренникова, которому запрещен выезд из России
Юрий Колокольников (слева) и Иван Дорн (справа) надел булавку с портретом режиссера Кирилла Серебренникова, которому запрещен выезд из России / Фото: Getty Images

Фильм "Петровы в гриппе" является экранизацией романа Алексея Сальникова. По сюжету, семья автослесаря Петрова заболевает гриппом, после чего их реальная жизнь смешивается с галлюцинациями.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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