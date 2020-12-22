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Звезда "Моей прекрасной няни" рассказала, почему перестала общаться с Заворотнюк после болезни

Сегодня, 15:00

Актриса призналась, что они были очень дружны во время съемок

Актриса Ольга Прокофьева, которая сыграла роль Жанны Аркадьевны в сериале "Моя прекрасная няня", впервые рассказала, как прекратилось ее общение с Анастасией Заворотнюк.

Дело в том, что Ольга одной из первых узнала о болезни коллеги по сериалу, но после этого они стали меньше контактировать. Семья онкобольной Анастасии Заворотнюк решила, что они сами со всем справятся, а лишний раз посвящать окружающих в ситуацию – будет неправильно. Тем более что Анастасии Заворотнюк тогда было не до бесед с друзьями. Тогда Ольга Прокофьева решила не беспокоить коллегу и не расспрашивать о болезни.

Но недавно Ольга Прокофьева стала гостьей шоу "Лучше-правду" на YouTube-канале и прокомментировала состояние Заворотнюк.

Ольга Прокофьева
Ольга Прокофьева
Фото: instagram.com/official_prokofyeva

"Семья дала понять, что она сама хочет справляться со своими проблемами, поэтому я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг, но мы все переживаем. Насте очень повезло, у нее грандиозная семья, любящие вокруг люди. Я верю, что все идет на поправку", – рассказала Ольга Прокофьева.

Ольга также призналась, что у всей съемочной команды и актеров были дружные отношения.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: popcornnews.ru

"Дружили, когда вместе снимались, потом я умчалась в театр. Сохранилась теплая волна от всего прожитого. У нас остались хорошие приятельские отношения", – поделилась актриса.

Недавно близкий друг Анастасии Заворотнюк заявил, что ее болезнь не развивается.

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