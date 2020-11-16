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"Исчезнувшие" сестры Елизаветы II: что известно о родственниках, от которых отказалась королевская семья

Сегодня, 11:58

Узнайте, что стало с кузинами Елизаветы II, которые почти всю жизнь провели в клинике для душевнобольных

15 ноября состоялась премьера четвертого сезона "Короны". И хоть этот сезон сосредоточен на появлении принцессы Дианы и ее трагических отношениях с принцем Чарльзом. Но сценаристы уделили внимание истории двоюродных сестер Елизаветы II – Нериссы и Кэтрин Боуз-Лайон. Рассказываем, что известно об этой истории.

Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон — почти всю свою жизнь провели в учреждении для душевнобольных. Малоизвестные королевские родственники были приняты в закрытую лечебницу Эрлсвуд в графстве Сурре в возрасте 15 и 22 лет. Девушки не могли разговаривать.Они произносили только нечленораздельные звуки, мычали. У двоюродных сестер Елизаветы II была нарушена координация движений, из-за чего их всюду необходимо было сопровождать.

О трагической жизни Нериссы и Кэтрин подробнее стало известно, когда в 2011 году Четвертый канал показал фильм "Спрятанные кузены королевы". Люди были шокированы, узнав о жизни сестер.

В фильме сказано, что когда в 1981 году по телевидению транслировали королевскую свадьбу принца Чарльза и принцессы Дианы, находившиеся в учреждении видели, как Нерисса и Кэтрин взволнованно подошли к телевизору, когда Елизавета II прибыла в собор Святого Павла. Женщины, которые сразу узнали свою двоюродную сестру; одна из них даже сделал реверанс.

Медсестра, которая заботилась о сестрах в Эрлсвуде, Онелле Брейтуэйт, рассказала в документальном фильме, что было трогательно видеть, как они приветствуют королеву, когда она появилась.

Нерисса и Кэтрин были высокопоставленными членами британской аристократии, хотя и не принадлежали к прямой линии королевской наследственности. Тем не менее, они были связаны со многими из своих королевских родственников. Говорят, что принцесса Маргарет была огорчена, когда узнала, что ее кузены содержатся в учреждении с 1941 года.

Существование Нериссы и Кэтрин было настолько секретным, что женщины были официально объявлены "мертвыми". По словам британского издателя генеалогии Burke's Peerage, это произошло из-за ложной информации, предоставленной королевской семьей.

На самом же деле, Нерисса умерла в 1986 в возрасте 66 лет. Журналист обнаружил ее могилу, на которой не было ничего, кроме пластикового именного значка и серийного номера. Позже удалось выяснить, что на скромных похоронах двоюродной сестры Елизаветы II присутствовали лишь сотрудники психиатрической лечебницы.

В марте 2014 года СМИ Великобритании сообщили о смерти Кэтрин Боуз-Лайон. Она умерла в возрасте 87 лет в частной клинике в Суррее, куда ее перевели после закрытия лечебницы Эрлсвуд.

Королевская семья никак не комментирует эту историю.

Ранее мы рассказывали, что Елизавета II готовится покинуть престол.

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