Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Исчезла припухлость и даже помолодел! Адвокат рассказал о состоянии Ефремова в колонии

Сегодня, 21:11

Несмотря на то, что у актера есть проблемы со здоровьем, в колонии его состояние не ухудшилось

Здоровье актера Михаила Ефремова, осужденного за смерть человека в результате ДТП, в колонии немного улучшилось. Его освобождают от работ (в швейном цехе), но актер никогда этим не злоупотребляет.

Об этом рассказал его адвокат Петр Хархорин, сообщает ТАСС.

"Он выглядит совершенно по-другому. И с каждым разом (я уже там раз семь или восемь был) я вижу, что у него есть динамика положительная. Он лучше выглядит, у него исчезла какая-то припухлость на лице. Я бы даже сказал, что он сейчас как-то помолодел", – сказал Хархорин.

Несмотря на то, что у него есть проблемы со здоровьем, в колонии его состояние не ухудшилось.

"Для него самое страшное, когда его отрывают от социума, он человек общества", – сказал адвокат, комментируя освобождение Ефремова от работ.

Он отметил, что всеми лекарствами от аллергии актер обеспечен и жалоб у Ефремова нет.

Как мы писали ранее, дочь скандального актера Михаила Ефремова, Анна-Мария, которая потребовала обращаться к ней в мужском роде, теперь стала парнем. Девушка сообщила, что теперь ее зовут Сергей Ефремов. Операцию она делать не планирует, но готовится к гормональной терапии. По словам Анны-Марии, она теперь "небинарный трансмаскулинный человек".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
ДТП актер Михаил Ефремов
Реклама

Новости партнеров

Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Идеальный заварной крем для Наполеона: рецепт от Андрея Величко
Идеальный заварной крем для Наполеона: рецепт от Андрея Величко
Рецепт марокканских блинов "Тысяча пузырьков" 
Рецепт марокканских блинов "Тысяча пузырьков" 

Популярные статьи

Сегодня, 18:26Фаново

Лазарева суббота-2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Сегодня, 17:10Психо

11 причин, почему вам нужно пойти к психологу

Сегодня, 12:21Звездно

Ольга Сумская похвасталась появлением дочери на красной дорожке в Москве

Сегодня, 10:51Вкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца свеклой

Вчера, 15:04Вкусно

Идея для пикника: как приготовить картофель с салом на мангале

Вчера, 11:15Звездно

Украинский клипмейкер назвал известных геев в шоу-бизнесе

Вчера, 10:09Звездно

Наталье Сумской – 65: пять характерных фото из архива актрисы

Вчера, 05:35Психо

Гороскоп на сегодня 22 апреля для всех знаков зодиака: Львы, получите звание супермена!

21 апреляВкусно

Красим перепелиные яйца на Пасху – инструкция к применению

21 апреляЗвездно

День рождения Елизаветы II: что мы знаем о британской королеве

21 апреляЗвездно

Соседи Пугачевой пожаловались на звезду: Постарела, голоса нет, да и дороги раздолбали нам

21 апреляЗвездно

Дантес показал Дорофееву без макияжа: С днем рождения, старуха!

21 апреляEvents

Когда будет Вербное воскресенье в 2021 году: дата и интересные традиции праздника

21 апреляВкусно

Как испечь кулич в мультиварке: 3 рецепта выпечки

21 апреляМодно

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

21 апреляЗвездно

10 цитат королевы Елизаветы II к ее 95-летию

Новости партнеров

Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Украинка с 15-м размером восхитила своим видом
Украинка с 15-м размером восхитила своим видом
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Хороши чертовки: самые роковые женщины Зодиака
Хороши чертовки: самые роковые женщины Зодиака
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять