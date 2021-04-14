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Ирина Федишин призналась, на какой серьезный шаг ее уговаривает муж

Сегодня, 12:56

Украинская певица в интервью программе Зіркоманія призналась, что муж задумывается о переезде семьи в Киев

Популярная украинская певица Ирина Федишин рассказала программе "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24" об отношениях с мужем и собирается ли она переезжать в Киев.

"Секрет наших отношений прост, все же я выбирала сердцем. Затем включила ум" – делится артистка.

Так просто и незамысловато Ирина Федишин рассказывает о своей семье, которой в этом году исполнится 15 лет. Муж певицы Виталий Човнык также и ее продюсер.

Артистка признается, что работать с родным человеком проще, чем с кем-либо другим, ведь на мужа она может влиять.

"Когда он включает продюсера, я говорю: "Извиняюсь, сегодня в отеле может ждать соседний номер", и вопрос сразу решается", – делится с "Зіркоманією" Ирина Федишин.

Ирина Федишин с мужем
Ирина Федишин с мужем
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Пара часто вспоминает свое знакомство, которое произошло после одного из концертов Ирины. В интервью мужчина признался, как впервые увидел и влюбился в жену.

"Я помню этот эфир на "Евровидении" в 2005 году, который видел по одному из каналов ", – делится супруг певицы.

"Да-да, он мне рассказывал, операторы взяли кадр, где я в короткой юбке. Этот кадр привлек внимание моего мужа", – добавила певица.

Сейчас абсолютное большинство песен Ирины Федишин о счастливой любви, но так было не всегда

"Когда я училась в школе, я писала песни, страдала, но все изменилось, когда появился он", – делится украинская певица.

О любви к своему мужу Ирина Федишин говорит почти в каждом интервью. Поэтому песня, в которой певица признается в любви не Виталию, а Роману очень удивила фанатов. Кто же этот Роман, артистка не стала раскрывать.

"Эта песня, о которой вы говорите, люди после концерта подходят и говорят мужу: "Роман, спасибо за концерт", – рассказывает певица.

Камнем преткновения в отношениях с мужем сейчас стоит вопрос о переезде из Львова в Киев.

"Я не могу в Киев переехать, хотя, есть квартира, работа, но мы катаемся и живем на два города", – объясняет певица.

И не только муж пытается уговорить Ирину на переезд

"Дзидзьо, потому что он сам львовянин, и говорит: "Ира, переезжай уже в Киев, даже ничего не говори", – делится Федишин.

Пока семья ездит в столицу только по работе, но кто знает, что будет дальше.

Ранее Ирина Федишин призналась, что продала недвижимость в Болгарии.

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