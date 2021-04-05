Ирина Федишин показала себя в школьные годы: как выглядела певица в детстве (фото)

Певица разобрала архивные снимки

34-летняя украинская певица Ирина Федишин, которая рассказала о своем участии в "Маске", решила разобрать старые альбомы и рассмотреть архивные фото. Некоторые из них артистка опубликовала в Instastories.

На одном из снимков Ирина запечатлена в раннем детстве. Интересно, что артистка сначала не узнала себя, но потом мама подсказала ей, что на фото именно она.

"Как у меня был классный столик", – прокомментировала певица.

Скриншот: Instagram

Еще одно фото было сделано во времена, когда Федишин ходила в младшую школу. На снимке ниже Ирина – крайняя справа.

Скриншот: Instagram

Кроме этого, артистка показала свои старые тетради из второго класса, отметив, что училась почти на отлично.

Скриншот: Instagram

Напомним, ранее Ирина Федишин похвасталась подарком мужа на день рождения.

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