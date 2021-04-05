Ирина Федишин показала себя в школьные годы: как выглядела певица в детстве (фото)
Певица разобрала архивные снимки
34-летняя украинская певица Ирина Федишин, которая рассказала о своем участии в "Маске", решила разобрать старые альбомы и рассмотреть архивные фото. Некоторые из них артистка опубликовала в Instastories.
На одном из снимков Ирина запечатлена в раннем детстве. Интересно, что артистка сначала не узнала себя, но потом мама подсказала ей, что на фото именно она.
"Как у меня был классный столик", – прокомментировала певица.
Еще одно фото было сделано во времена, когда Федишин ходила в младшую школу. На снимке ниже Ирина – крайняя справа.
Кроме этого, артистка показала свои старые тетради из второго класса, отметив, что училась почти на отлично.
Напомним, ранее Ирина Федишин похвасталась подарком мужа на день рождения.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное