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Ирина Билык живет в коттеджном городке, где цена за дом стартует от 7 миллионов гривен – СМИ

Сегодня, 12:17

Журналисты выяснили, где живет знаменитая украинская певица и что расположено рядом с ее загородным коттеджем. В Сети появились кадры дома, сделанные с помощью дрона

СМИ выяснили, как выглядит дом Ирины Билык
СМИ выяснили, как выглядит дом Ирины Билык
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык, которая ранее записала песню в память о матери, выбрала коттеджный городок "Козырная карта" в поселке Березовка. Здесь всего 60 имений, а стоимость каждого из них стартует от 7 000 000 гривен, сообщает KYIV.LIVE.

Цена на каждый дом в коттеджном городке стартует от 7 000 000 грн
Цена на каждый дом в коттеджном городке стартует от 7 000 000 грн
Фото: пресс-служба

Ранее певица рассказывала, что деньги на имение и приусадебный участок ей одолжил друг, артист Андрей Данилко.

Рядом с имением расположены гольф-клуб и элитные рестораны
Рядом с имением расположены гольф-клуб и элитные рестораны
Фото: пресс-служба

Дом Ирины Билык одноэтажный и довольно просторный – напоминает своим внешним видом американское бунгало. На крыше – солнечные батареи, которые производят энергию. Рядом с имением расположены гольф-клуб и элитные рестораны, а среди известных соседей певицы – шансонье Гарик Кричевский, художница Евгения Гапчинская и народный депутат Михаил Радуцкий.

Дом Ирины Билык находится в поселке Березовка
Дом Ирины Билык находится в поселке Березовка
Фото: пресс-служба

Ранее Ирина Билык призналась, что делала три пластических операции. Знаменитая певица также рассказала, почему решилась на вмешательства и что именно она в себе изменила.

В конце апреля этого года стало известно, что Ирина Билык разводится со своим супругом, российским режиссером Асланом Ахмадовым. Ирина Билык и Аслан Ахмадов некоторое время скрывали свои отношения и заявили о них публично в 2015 году, когда у них родился сын Табриз. Ребенка родила суррогатная мать.

Ирина Билык с мужем Асланом Ахмадовым
Ирина Билык с мужем Асланом Ахмадовым
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Он лучший из всех мужчин, которые у меня были. Я поняла, что это папа моего второго ребенка. В Украине ни от кого больше я не хочу ребенка. Поэтому я сказала ему по телефону, что хочу подарок от него – ребенка. Прошел месяц, и он сказал, что готов. И предложил мне стать его женой", – делилась артистка в одном из интервью.

Смотрите видеосюжет "Зіркового шляху" на телеканале "Украина" о том, как Ирина Былик призналась в насилии в семье:

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