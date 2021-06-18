Ирина Билык проговорилась о причине развода с мужем: Может у него там кто-то появился

Певица ждет, когда Аслан Ахмадов приедет в Украину и они смогут официально оформить развод

Ирина Билык рассказала о причине развода с мужем Фото: YouTube

Недавно стало известно, что Ирина Билык подала на развод со своим мужем – стилистом, профессиональным фотографом и режиссером Асланом Ахмадовым. О том, что пара оформила отношения, стало известно в 2015 году. Тогда же суррогатная мать родила паре сына Табриза.

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Супруги пока не оформили развод официально. Ирина ждет, когда Аслан приедет для этого в Украину.

"Аслан приедет в Украину летом и будет развод. Аслан очень хороший папа. И мы разводимся не потому, что что-то плохо между нами. Просто мы не можем видеться: локдауны, самолеты", – поделилась артистка в интервью, опубликованном в YouTube-канале "Утро с Интером".

Ирина Билык осталась в хороших отношениях с Асланом Ахмадовым

Скриншот из YouTube

Билык предполагает, что у Аслана могла появиться новая женщина. Не исключает певица, что встретит кого-то и сама.

"Я так думаю, может, у Аслана там кто-то появился. А, может, у меня что-то произойдет здесь, в Украине. Мы будем дружить, встречаться. Сейчас я приглашаю Аслана на съемки своего нового клипа в качестве режиссера", – добавила Ирина Билык.

Личные отношения творческим – не помеха. Артистка знает точно, как неудачи в любви трансформировать в успех на сцене – по словам Ирины, лучшие ее идеи рождаются в период, когда на душе тоска.

Ирина Билык поделилась эксклюзивной информацией: "Осенью вы увидите от меня сюрприз. Это будет дуэт! Я сама выбирала исполнителя. Это будет мужчина".

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