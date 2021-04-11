Иракли Макацария рассекретил свою девушку: фото
Иракли опубликовал фото со своей избранницей
Грузинский бизнесмен, участник шоу "Маска" на телеканале "Украина" Иракли Макацария впервые показал свою девушку. Фото со своей избранницей Иракли опубликовал в Instagram.
Макацария решил не писать длинных постов, он был немногословен.
"Любовь всей моей жизни", – подписал он совместное фото со своей девушкой.
Информации о девушке Иракли Макацария не так много. Известно, что ее зовут Лиза Чичуа. Ей 19 лет, она грузинка. Стоит отметить, что девушка Иракли не активный пользователь Instagram.
В комментариях подписчики засыпали пару комплиментами.
"Ну наконец-то", "Слава Богу! А то я уже думала до старости холостяком будет! Хоть бы все получилось! Наконец-то! Ура-ааа!", "Счастья вам", "Какая красивая пара", "Пусть любовь всегда будет в ваших сердцах", – написали фолловеры.
В шоу "Маска" Иракли многих удивил. Предлагаем вспомнить еще несколько незабываемых моментов самого загадочного и самого популярного гипершоу страны. И да, еще одна новость – второму сезону "Маски" быть!
Ранее Иракли Макацария показал, как выглядел до популярности.
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