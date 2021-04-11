Иракли Макацария рассекретил свою девушку: фото

Иракли опубликовал фото со своей избранницей

Грузинский бизнесмен, участник шоу "Маска" на телеканале "Украина" Иракли Макацария впервые показал свою девушку. Фото со своей избранницей Иракли опубликовал в Instagram.

Макацария решил не писать длинных постов, он был немногословен.

"Любовь всей моей жизни", – подписал он совместное фото со своей девушкой.

Иракли Макацария со своей девушкой Фото: instagram.com/maqatsa

Информации о девушке Иракли Макацария не так много. Известно, что ее зовут Лиза Чичуа. Ей 19 лет, она грузинка. Стоит отметить, что девушка Иракли не активный пользователь Instagram.

Иракли Макацария со своей девушкой Фото: instagram.com/lizachichuaa/

Иракли Макацария со своей девушкой Фото: instagram.com/lizachichuaa/

В комментариях подписчики засыпали пару комплиментами.

"Ну наконец-то", "Слава Богу! А то я уже думала до старости холостяком будет! Хоть бы все получилось! Наконец-то! Ура-ааа!", "Счастья вам", "Какая красивая пара", "Пусть любовь всегда будет в ваших сердцах", – написали фолловеры.

В шоу "Маска" Иракли многих удивил. Предлагаем вспомнить еще несколько незабываемых моментов самого загадочного и самого популярного гипершоу страны. И да, еще одна новость – второму сезону "Маски" быть!

Ранее Иракли Макацария показал, как выглядел до популярности.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться