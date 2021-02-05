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Илона Гвоздева впервые рассказала о смерти отца и родного брата

Сегодня, 17:42

Отец танцовщицы умер от рака, а родной брат артистки скончался от отравления медикаментами

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, которая в ноябре 2020 года переболела COVID-19, впервые рассказала о потере близких людей – отца и родного брата.

Илона Гвоздева сегодня счастливая мама двоих детей и жена, но в начале ее отношений с будущим мужем отец танцовщицы с недоверием относился к нему. Иван трижды просил руки любимой у ее папы. Однако дважды получал отказ. Парню даже пришлось приобрести отдельное жилье для их семьи.

"Третий раз папа уже согласился. К сожалению, на тот момент он уже был при смерти. Он знал, что он болен раком. Когда мой папа приехал в Киев на обследование, Ваня очень опекал его. Мы вместе ездили в больницу, мы вместе все это узнавали. И мне кажется, это был тот момент, когда мой папа понял, что меня можно отдать в заботливые, сильные и любящие руки. И неважен возраст, ничего", – признается Гвоздева в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Илона Гвоздева
Илона Гвоздева
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

На тот момент у отца Илоны обнаружили саркому, а перед этим мужчина вылечился от рака легких.

"У меня вообще папа умер на руках. Как сейчас помню, он позвонил и сказал: "Доченька, приезжай, пожалуйста, потому что мне кажется, я умру завтра". Я приехала, мы с ним поговорили, и все. И я, можно сказать, была первым человеком, который констатировал смерть отца", – поделилась Илона.

Илона Гвоздева
Илона Гвоздева
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Все свои победы, включая триумф на "Танцях з зірками", по словам Илоны, она посвящает отцу. Но была в жизни Гвоздевой и еще одна трагедия – смерть родного брата.

"Его звали Руслан. И он всегда был для меня защитником. Когда мы учились в школе, у меня никогда не было очереди в столовую, потому что, когда был большой перерыв, мой брат заходил, а у него было прозвище Гвоздь. То есть Гвоздь заходил в столовую, все разбегались, я проходила, брала себе все, что мне надо без очереди. Поэтому мой брат – это была такая гроза для школы. Он был старше меня на четыре года", – говорит Гвоздева.

Танцовщица Илона Гвоздева
Танцовщица Илона Гвоздева
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Пять лет назад брата, который жил в соседней стране, не стало. Мужчине был всего 31 год. И впервые Илона рассказала собственное предположение о причинах смерти родного брата. По словам Гвоздевой, официальная причина смерти – отравление медикаментами, но танцовщица и ее мать подозревают, что Руслана могли убить.

"Нам кажется, что ему "помогли". Потому что были какие-то общие друзья, у них были ссоры между собой. Он занимался мебельной фурнитурой. И работал на фирме. Но, честно говоря, он любил играть в казино. Увлекался такими азартными играми. Его нашли сидящим на лавочке, просто будто он как заснул на лавочке на улице. Рядом с ним лежал телефон и часы его. И все", – поделилась на канале "Украина" Гвоздева.

Ранее Илона Гвоздева рассказала о ревности старшей дочки к новорожденному брату.

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