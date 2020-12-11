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"Игрушки" для взрослых и автограф Лагерфельда: как выглядит офис MONATIK (видео)

Сегодня, 13:43

Дмитрий коллекционирует арт-тойс и любит искусство

Дмитрий Монтак, подопечные которого рассказали о своих заработках, является не только успешным мультиартистом, но еще и продюсером в собственной компании MONATIK Corporation.

Специально для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" артист показал свой яркий и креативный офис в центре Киева.

Фото: телеканал "Украина"

Место, где работает MONATIK наполнено различными предметами искусства, среди которых – картины известных современных художников. Кроме этого, оказалось, что MONATIK очень любит собирать арт-тойс – коллекционные фигурки различных персонажей из кино, мультфильмов, комиксов и так далее.

Фото: телеканал "Украина"

"Тут со всего мира арт-тойс, я являюсь ярым поклонником такого искусства в виде игрушек для взрослых, в правильном смысле этого слова", – рассказал Дмитрий.

В офисе находится и рабочий кабинет супруги MONATIK и его директора – Ирины. На столе стоит фото Ирины и Дмитрия, а на стене висит автограф знаменитого модельера Карла Лагерфельда. С ним артист столкнулся в Сен-Тропе.

Фото: телеканал "Украина"

Смотрите интервью MONATIK для "Зіркового шляху":

Ранее MONATIK рассказал о трудностях в карьере.

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