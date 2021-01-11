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"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?": бывшая жена Виктора Павлика о тяжелой жизни с певцом

Сегодня, 17:06

Лора Созаева рассказала, почему долго не разводилась в певцом

Пока нынешняя жена Виктора Павлика рассказывает о своей беременности, его бывшая супруга рассказала о жизни с певцом. На своей страничке в Facebook Лариса Созаева опубликовала новый пост.

Бывшая супруга певца отметила, что жить с Виктором Павликом было тяжело. Чтобы лучше ее понять, она порекомендовала посмотреть фильм "Жена", который вышел в 2017 году.

"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке? Что такое жизнь с творческой личностью? На каком фундаменте строиться карьера? Чем жертвует человек? Как играет на публику? Посмотрите этот фильм!", – написала Лора.

В комментариях Созаеву спросили, почему она так долго жила с артистом. Лора ответила, что ее держали дети и ответственность.



Фильм "Жена" рассказывает историю жены успешного писателя Джоаны Кастельман, которая в течение сорока лет жертвовала своими мечтами и амбициями ради карьеры своего мужа. Но когда супругу вот-вот должны вручить Нобелевскую премию, она решает рассказать тайну, о которой молчала много лет.

Напомним, что Лариса Созаева и Виктор Павлик прожили в браке 25 лет. У пары был общий сын Павел, который умер в прошлом году.

Ранее сын Виктора Павлика рассказал о смерти младшего брата.

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