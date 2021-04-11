Хотел умереть дома: что известно о последних днях принца Филиппа

Елизавета II была рядом с супругом до последнего

Несмотря на плохое самочувствие, супруг Елизаветы II принц Филипп до конца своих дней старался оставаться сильным и независимым. Daily Mail удалось узнать о последних днях жизни герцога Эдинбургского.

После возвращения из больницы 99-летней принц Филипп стал более спокойным, как отметили королевские слуги. Он много спал, в дни, когда чувствовал себя лучше, выходил на улицу сидел на солнце, укрывшись пледом. Для выходов на улицу он выбирал рубашку, джемпер, брюки и сияющие туфли. Передвигаться на инвалидном кресле герцог Эдинбургский отказывался. При ходьбе он предпочитал пользоваться тростью.

Принц Филипп Фото: Getty Images

"Уберите эту чертову вещь с моих глаз!" – кричал он однажды, увидев инвалидное кресло.

В другой раз принц не позволил помощнику поднять свои очки, а сделал это сам.

Время приема пищи в Виндзорском замке часто менялось так, чтобы Филипп и Елизавета могли вместе есть, когда герцог чувствовал себя достаточно хорошо.

Отказывался принц Филипп и от слухового аппарата. Королеве приходилось общаться с мужем криком, чтобы быть услышанными. При этом герцог Эдинбургский не хотел возвращаться в больницу: он хотел умереть у себя дома в кругу родных.

Елизавета ІІ и принц Филипп с их детьми: принцами Чарльзом, Эндрю и Эдвардом, а также принцессой Анной Фото: Getty Images

В последнюю неделю жизни принц Филипп писал письма и общался с членами семьи по телефону – Zoom и Skype ему не нравились. Он очень переживал, что из-за пандемии не может видеться с близкими.

Елизавета II до последнего была рядом со своими супругом.

"Даже несмотря на явственное ухудшение здоровья, которое свидетельствовало о том, что его жизнь близится к концу, королева и принц Филипп все еще могли проводить время вместе", – рассказал источник.

Напомним, уже известна дата похорон принца Филиппа.

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