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"Холостяк" Макс Михайлюк сообщил, как назовет ребенка

Сегодня, 09:32

Модель Даша Хлистун беременна от героя 10-го сезона романтического шоу

Главный герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк и его избранница Даша Хлистун ждут ребенка. Пара появилась на пост-шоу "Холостяк-11", где рассекретила имя малышки – у них родится девочка.

Пол первого общего ребенка Даша и Макс раскрыли недавно. Оба сообщили, что рады девочке. Будущие родители уже определились с именем для ребенка – дочь назовут Ариана.

Напомним, что у нас есть календарь подарков на март-2021, которые можно вручить близким и родным.

В Instagram беременная Даша опубликовала фото с эфира, написав в посте, что очень волновалась перед шоу, и что рассекретила ответ на самые задаваемые вопросы от ее подписчиков.

Даша Хлистун и Макс Михайлюк
Даша Хлистун и Макс Михайлюк
Фото: instagram.com/dasha_khlystun

"Ох я волновалась перед этой съемкой. Раскрыли карты на часто задаваемые вопросы", – написала возлюбленная Михайлюка.

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После окончания шоу "Холостяк-10" Макс и Даша некоторое время скрывали свои отношения, но со временем стали чаще появляться на публике вдвоем. В 2020 году они признались, что живут вместе.

В ноябре 24-летняя Хлистун заявила, что пока не собирается выходить замуж за 35-летнего Михайлюка.

Ранее мы рассказывали, что известно о главном герое шоу "Холостяк-11".

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