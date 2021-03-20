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"Холостяк-11": кто покинул проект в третьем выпуске

Сегодня, 00:52

Узнайте, кого Михаил Заливако отправил домой

Так как главный герой проекта "Холостяк-11" Михаил Заливако в первом выпуске оставил всех девушек на проекте, теперь в каждом эпизоде реалити покидает немало участниц.

Так случилось и в этом выпуске. В нашем материале узнайте, кто и почему отправился домой, не получив заветную розу. На проекте осталось 12 участниц.

Первой в третьем эпизоде "Холостяка-11" проект покинула порноактриса Адель Асанти. Девушка сама изъявила желание уехать домой, так как больше не могла находиться в одном доме с другими участницами.

Фото: СТБ

Во время личного общения с Михаилом Кристина не смогла ответить конкретно ни на один его вопрос. Девушка не смогла объяснить, зачем пришла на проект. Заливако решил отправить ее домой.

Фото: СТБ

Еще одна девушка, которая не получила розу – художница Ольга. Она говорила загадками, нередко давала понять, что считает себя лучше других, а на вопросы Миши не дала ни одного ясного ответа. Холостяка смутило, что Оля увиливала от ответов и не захотела открыться ему.

Фото: СТБ

Юля тоже показалась Михаилу закрытой и не до конца искренней.

Фото: СТБ

Не получила заветную розу и 36-летняя бизнесвумен Алла (Алла Пална, как многие ее называют). Холостяк пожелал Алле "полюбить себя" и позволить себе быть слабой, доверившись мужчине.

"Она не готова полагаться на мужчину, а мне нужна женщина, которая сможет мне довериться", – сказал Михаил.

Фото: СТБ

Михаил не дал розу и Алисе. С ней он общался больше всех, однако он не увидел искру между ними.

Фото: СТБ

Отправилась домой и блогер Надин. Холостяку показалось, что девушка пришла на шоу не ради любви, а ради публичных отношений. Надин нередко принимала участие в различных ТВ-проектах. Когда Михаил спросил у девушки, почему она пришла на "Холостяк", она ответила, что уже несколько раз пробовала пройти кастинг на этот проект и верит, что ТВ – лучшее место для поиска любви.

Фото: СТБ

Неожиданный момент – 23-летняя Лола расстроилась, что проект покинула Алиса. Из-за стресса и отсутствия друзей и поддержки на проекте она решила покинуть "Холостяк" добровольно. Других участниц она назвала "лицемерными".

Фото: СТБ

Ранее мы рассказывали, как прошел второй выпуск шоу "Холостяк-11".

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