"Холостяк-11": кто покинул проект в третьем выпуске
Узнайте, кого Михаил Заливако отправил домой
Так как главный герой проекта "Холостяк-11" Михаил Заливако в первом выпуске оставил всех девушек на проекте, теперь в каждом эпизоде реалити покидает немало участниц.
Так случилось и в этом выпуске. В нашем материале узнайте, кто и почему отправился домой, не получив заветную розу. На проекте осталось 12 участниц.
Первой в третьем эпизоде "Холостяка-11" проект покинула порноактриса Адель Асанти. Девушка сама изъявила желание уехать домой, так как больше не могла находиться в одном доме с другими участницами.
Во время личного общения с Михаилом Кристина не смогла ответить конкретно ни на один его вопрос. Девушка не смогла объяснить, зачем пришла на проект. Заливако решил отправить ее домой.
Еще одна девушка, которая не получила розу – художница Ольга. Она говорила загадками, нередко давала понять, что считает себя лучше других, а на вопросы Миши не дала ни одного ясного ответа. Холостяка смутило, что Оля увиливала от ответов и не захотела открыться ему.
Юля тоже показалась Михаилу закрытой и не до конца искренней.
Не получила заветную розу и 36-летняя бизнесвумен Алла (Алла Пална, как многие ее называют). Холостяк пожелал Алле "полюбить себя" и позволить себе быть слабой, доверившись мужчине.
"Она не готова полагаться на мужчину, а мне нужна женщина, которая сможет мне довериться", – сказал Михаил.
Михаил не дал розу и Алисе. С ней он общался больше всех, однако он не увидел искру между ними.
Отправилась домой и блогер Надин. Холостяку показалось, что девушка пришла на шоу не ради любви, а ради публичных отношений. Надин нередко принимала участие в различных ТВ-проектах. Когда Михаил спросил у девушки, почему она пришла на "Холостяк", она ответила, что уже несколько раз пробовала пройти кастинг на этот проект и верит, что ТВ – лучшее место для поиска любви.
Неожиданный момент – 23-летняя Лола расстроилась, что проект покинула Алиса. Из-за стресса и отсутствия друзей и поддержки на проекте она решила покинуть "Холостяк" добровольно. Других участниц она назвала "лицемерными".
Ранее мы рассказывали, как прошел второй выпуск шоу "Холостяк-11".
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