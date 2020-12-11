"Холостячка": кто покинул проект в восьмом выпуске

Узнайте, кто прошел в финал "Холостячки"

Мы уже рассказали, как прошел восьмой выпуск шоу "Холостячка", где Ксения Мишина знакомилась с родителями участников. Теперь пришло время узнать, кто покинул проект.

В восьмом выпуске шоу "Холостячка" шоу покинул Андрей Рыбак. В финал шоу прошли Алексей Тригубенко и Александр Эллерт.

"Я надеюсь, что Ксения Мишина найдет на этом проекте то, что ищет. Потому что я, в каком-то глобальном смысле, нашел. Это не любовь всей жизни, а осознание того, что я делал не так в поисках этой любви", – сказал Андрей.

Скриншот: кадр из видео

Напомним, что в прошлом выпуске из-за Андрея на проекте разгорелся скандал. Парень признался Ксении, что до участия в "Холостячке" он общался и пытался завести отношения с девушкой по имени Алина. Он якобы обещал ей, что обязательно "покинет шоу до финала" и они смогут быть вместе. Мы уже рассказывали, кто эта девушка, и почему все считают, что они с Андреем встречаются.

Андрей не сдержал свое слово, влюбился в Ксюшу, оказавшись в сложной ситуации, когда ему нравились обе девушки, но он обманул их обеих.

Это не понравилось Ксюше. И пусть она и испытывала к Андрею теплые чувства, Мишина решила, что Рыбак должен покинуть проект.

В финале за сердце Мишиной будут бороться Александр Эллерт и Алексей Тригубенко.

Фото: пресс-служба СТБ

Ранее мы сообщали, кто покинул проект в седьмом выпуске.

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