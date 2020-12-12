"Холостячка": Андрей Рыбак прокомментировал свой вылет
Парень был немногословен
Мы уже рассказывали, что в восьмом выпуске шоу "Холостячка" покинул Андрей Рыбак. В Instagram на своей страничке он уже прокомментировал свой вылет.
Андрей решил не писать больших постов.
"Было хорошо. Будет лучше", – написал уже экс-участник "Холостячки".
Ведущий шоу Григорий Решетник ответил в комментариях: "Непременно". В соцсетях поклонники признались, что верили в победу Андрея на проекте. Одна из подписчиц напомнила ему про обещание, которое Рыбак давал девушке Алине. "Все, как и обещал той подруге, уйти до финала", – написали в комментариях. Как выглядит предполагаемая девушка Андрея мы уже рассказывали.
Напомним, что в восьмом выпуске парни знакомили Ксению со своими близкими. Андрей Рыбак познакомил Мишину со своей сестрой и мамой.
Ранее мы рассказывали, что Ксения Мишина подарила Андрею Рыбаку футболку за 7800 гривен.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное