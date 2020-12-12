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"Холостячка": Андрей Рыбак прокомментировал свой вылет

Сегодня, 09:47

Парень был немногословен

Мы уже рассказывали, что в восьмом выпуске шоу "Холостячка" покинул Андрей Рыбак. В Instagram на своей страничке он уже прокомментировал свой вылет.

Андрей решил не писать больших постов.

"Было хорошо. Будет лучше", – написал уже экс-участник "Холостячки".

Андрей Рыбак
Андрей Рыбак
Фото: instagram.com/rybak_sydney

Ведущий шоу Григорий Решетник ответил в комментариях: "Непременно". В соцсетях поклонники признались, что верили в победу Андрея на проекте. Одна из подписчиц напомнила ему про обещание, которое Рыбак давал девушке Алине. "Все, как и обещал той подруге, уйти до финала", – написали в комментариях. Как выглядит предполагаемая девушка Андрея мы уже рассказывали.

Напомним, что в восьмом выпуске парни знакомили Ксению со своими близкими. Андрей Рыбак познакомил Мишину со своей сестрой и мамой.

Ранее мы рассказывали, что Ксения Мишина подарила Андрею Рыбаку футболку за 7800 гривен.

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