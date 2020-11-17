"Хочу познакомиться с Мозгами": Ольга Бузова запишет трек с Потапом

Певица заявила о коллаборации с группой MOZGI

Неожиданная коллаборация ждет нас в будущем. Ольга Бузова, которая хотела представлять Россию на "Евровидении", сообщила, что будет сотрудничать с Потапом и группой MOZGI. По словам российской звезды, украинский продюсер уговаривал ее длительное время.

В Instastories певица рассказала, что подумала над предложением Потапа записать совместную песню. Ольга сообщила, что артист уговаривал ее больше недели.

"Я обещала Потапу подумать, пораскинуть мозгами... он вторую неделю предлагает фит Бузова и MOZGI... и почему нет? Я безумно уважаю творчество Леши, обожаю творчество Насти, и хочу познакомиться с Мозгами", — заявила Бузова.

Фото: instagram.com/stories/buzova86

Артистка призналась, что коллаборация с MOZGI кажется ей интересной (нам тоже), она не скрывала своей радости от предстоящей работы с Потапом и его командой.

Фото: instagram.com/stories/buzova86

"Потап, я говорю да!", — добавила Ольга Бузова.

Фото: instagram.com/stories/realpotap

Что касается Алексея Потапенко, то он тоже очень рад тому, что российская звезда приняла его предложение. Продюсер сказал, что будущий хит они напишут вместе, и поблагодарил фанатов за помощь.

Дело в том, что накануне Потап обратился к знаменитости с предложением сотрудничества через поклонников. Он записал видео, в котором попросил пользователей Сети донести его до Бузовой, отмечать певицу, чтобы она увидела это предложение.

Что ж, а нам остается только ждать этот невероятный коллаб!

О скандалах вокруг Потапа смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что Ольгу Бузову заподозрили в тайной свадьбе, а MOZGI представили трек Сhica Bamboni, который стал трендом в TikTok.

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