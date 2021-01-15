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Хоакин Феникс из "Джокера" станет Наполеоном Бонапартом, а Apple проспонсирует фильм

Сегодня, 14:16

Режиссером фильма выступает Ридли Скотт

Актер Хоакин Феникс, получшивший "Оскар" за роль в "Джокере", сыграет знаменитого французского военачальника и императора Наполеона Бонапарта. А компания Apple, на платформе которой активно выходят сериалы и фильмы, проспонсирует фильм. Об этом сообщает Deadline.

Теперь, вероятно, получив финансирования от компании, фильм Kitbag ("Ранец") выйдет на Apple TV+.

Режиссером проекта выступает Ридли Скотт ("Чужой", "Гладиатор", "Царство небесное", "Бегущий по лезвию"). Сюжет фильма расскажет историю восхождения Наполеона на императорский престол и приоткроет завесу на его непростые и драматичные отношения с его возлюбленной Жозефиной де Богарне.

Хоакин Феникс в роли Джокера
Хоакин Феникс в роли Джокера
Фото: YouTube

Производство фильма начнется в начале 2022 года в Великобритании.

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Хоакин Феникс
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